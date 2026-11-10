خراسان جنوبی با ثبت ۳۹ اثر جدید، گام دیگری در صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی برداشت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی شریعتی‌منش اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ثبت ملی ۳۹ اثر از میراث ارزشمند استان در چهار حوزه میراث غیرمنقول، طبیعی، ناملموس و منقول در دفتر ثبت وزارت میراث فرهنگی تأیید شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: از مجموع آثار تأیید شده، پنج اثر در حوزه میراث غیرمنقول شامل بناهای تاریخی، هشت اثر در حوزه میراث طبیعی شامل درختان کهنسال و پدیده‌های طبیعی، ۱۰ اثر در حوزه میراث ناملموس شامل غذاهای سنتی، آداب و رسوم و آیین‌های بومی و ۱۶ اثر در حوزه میراث منقول شامل آثار تاریخی و فرهنگی قرار دارند.

او با اشاره به مراحل نهایی ثبت این آثار بیان کرد: با ابلاغ شماره ثبت ملی از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این آثار به مجموع میراث ملی استان افزوده خواهند شد.

شریعتی‌منش با اشاره به غنای تاریخی و تنوع فرهنگی این استان گفت: تاکنون یک‌هزار و ۶۱ اثر از خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده که شامل ۸۰۴ اثر غیرمنقول، ۹۰ اثر طبیعی، ۹۷ اثر ناملموس و حدود ۷۰ اثر منقول است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه شهرستان بیرجند بیشترین تعداد آثار تاریخی ثبت ملی‌شده استان را به خود اختصاص داده است، افزود: خانه‌های تاریخی، مساجد و آب‌انبارها از جمله شاخص‌ترین و پرتعدادترین آثار ثبت‌شده در حوزه میراث غیرمنقول خراسان جنوبی هستند.

او همچنین مسجد جامع قاین را قدیمی‌ترین اثر تاریخی ثبت ملی‌شده استان معرفی کرد و گفت: قدمت این بنای ارزشمند به قرن چهارم هجری تا دوره صفویه بازمی‌گردد.

شریعتی‌منش در پایان خاطرنشان کرد: ثبت آثار در فهرست میراث ملی، افزون بر شناسایی و مستندسازی هویت تاریخی و فرهنگی مناطق، زمینه را برای حفاظت اصولی، معرفی ظرفیت‌های میراثی و بهره‌گیری از این داشته‌های ارزشمند در توسعه گردشگری فرهنگی فراهم می‌کند.

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