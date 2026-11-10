به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ دوم سعید نجفعلی فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان تهران اظهار کرد: بررسی وضعیت حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی، ارزیابی عملکرد نیروهای یگان حفاظت و شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در شهرستان‌ها شهریار، شهرقدس و رباط‌کریم از مهم‌ترین اهداف این بازدید میدانی بود.

او افزود: حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی نیازمند نظارت مستمر، حضور مؤثر نیروهای یگان در عرصه‌های تاریخی و تعامل و همکاری سازنده با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان تهران تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با تقویت هماهنگی‌های شهرستانی و ارتقای سطح آمادگی نیروهای یگان، زمینه پیشگیری از تخلفات و تعرض به آثار تاریخی را فراهم کنیم.

نجفعلی در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان، مسئولیتی مستمر و نیازمند مشارکت و همراهی همه دستگاه‌های مسئول و جوامع محلی است.

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