به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۱۹ آبان ماه و در نشست شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان اصفهان ویژه شهرستان فلاورجان که با حضور علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی کشور و اعضای شورای ملی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول در اردوگاه فرهنگی شهید بهشتی شهرستان فلاورجان برگزار شد، گفت: با توجه به ظرفیت تاریخی و فرهنگی شهرستان فلاورجان، حدود ۴۰ اثر برای ثبت ملی در این نشست پیشنهاد شده است و تلاش می‌کنیم بیشترین تعداد ممکن از این آثار واجد شرایط ثبت ملی شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی ثبت در اصفهان در روز گذشته ادامه داد: در جریان این نشست تاکنون ۱۴ اثر تاریخی در استان اصفهان به ثبت ملی رسیده است و امیدواریم تا پایان امروز نیز تعداد قابل توجهی از آثار تاریخی استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برسند و حریم شمار دیگری از بناها و محوطه‌های تاریخی تعیین شود.

کرم زاده ثبت ملی آثار را یکی از ابزارهای مؤثر در شناسایی، حفاظت و صیانت از میراث تاریخی و معماری دانست و افزود: ثبت ملی موجب شناسنامه‌دار شدن آثار تاریخی می‌شود و جایگاه فرهنگی، معماری و هویتی آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد؛ موضوعی که زمینه توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در حفاظت و نگهداری از این سرمایه‌های تاریخی را فراهم می‌کند.

کرم‌زاده با تشریح رویکرد جدید اداره کل میراث فرهنگی استان برای افزایش شمار آثار ثبت ملی تصریح کرد: از سال گذشته تلاش کرده‌ایم با دعوت از اعضای شورای عالی ثبت به استان و برگزاری نشست‌های تخصصی در شهرستان‌های مختلف، روند بررسی و ثبت آثار تاریخی را تسریع کنیم. در همین چارچوب، نشست‌هایی در کاشان، اصفهان و فلاورجان برگزار شده است تا آثار بیشتری از ظرفیت تاریخی استان در فهرست ملی قرار گیرند.

او با اشاره به ثبت بیش از ۲۰۰ اثر تاریخی اصفهان طی دو تا سه سال اخیر ادامه داد: در صورت ثبت حدود ۱۵۰ اثر دیگر در جریان این نشست‌ها، رکورد قابل توجهی در حوزه ثبت آثار تاریخی استان رقم خواهد خورد و شمار آثار ثبت ملی اصفهان به بیش از دو هزار اثر می‌رسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به گستردگی ظرفیت‌های تاریخی استان افزود: تاکنون حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ اثر و جاذبه تاریخی و فرهنگی در استان شناسایی شده است که ثبت ملی آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر خواهد بود و این اداره کل تلاش می‌کند به‌تدریج زمینه ثبت و حفاظت از این ظرفیت ارزشمند را فراهم کند.

کرم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از بناهای تاریخی تحت مالکیت یا تولیت آن‌ها گفت: ثبت ملی یک بنای تاریخی به معنای انتقال خودکار مسئولیت نگهداری و مرمت آن به وزارت میراث فرهنگی نیست و دستگاه اجرایی متولی همچنان مسئولیت حفاظت، نگهداری، مرمت و انجام مطالعات تخصصی مربوط به بنای تحت اختیار خود را بر عهده دارد.

او با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور افزود: بر اساس تکالیف قانونی، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برای حفاظت و مرمت بناهای تاریخی تحت تولیت خود اقدام کنند و در صورت انجام ندادن این وظایف و اختصاص ندادن اعتبار لازم، امکان پیگیری ترک فعل آن‌ها از سوی دستگاه نظارتی میراث فرهنگی وجود دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از دستگاه‌های اجرایی دارای بناهای تاریخی خواست حفاظت و نگهداری این آثار را در اولویت قرار دهند و ادامه داد: اداره کل میراث فرهنگی آمادگی دارد در زمینه حفاظت، مرمت و مطالعات تخصصی به دستگاه‌های متولی مشاوره ارائه کند و حتی در صورت فراهم بودن شرایط، برای تعریف کاربری‌های مکمل و متناسب با ارزش تاریخی بناها و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به آن‌ها کمک کند.

کرم‌زاده تأکید کرد: حفاظت از میراث تاریخی اصفهان نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است و ثبت ملی آثار باید به بستری برای حفاظت عملی و مستمر از این سرمایه‌های هویتی تبدیل شود.