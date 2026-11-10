به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی «چالش‌های گردشگری استان کردستان و کرمانشاه؛ شناسایی، تحلیل و راهکارهای برون‌رفت» در چارچوب سلسله نشست‌های تخصصی پاییزه گروه پژوهشی مطالعات راهبردی و توسعه پژوهشکده کردستان‌شناسی و با هدف بررسی مسائل و موانع پیش‌روی گردشگری در استان‌های کردستان و کرمانشاه و شناسایی راهکارهای موثر برای رفع چالش‌های این حوزه برگزار می‌شود.



آرمان وطن‌دوست، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، از سخنرانان این نشست است که در کنار فهیمه روشن، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه، به بیان دیدگاه‌های خود درباره وضعیت گردشگری و راهکارهای توسعه این حوزه می‌پردازند.



همچنین یعقوب گویلیان سرپرست معاونت گردشگری کردستان، آوات مکاری رئیس گروه بازاریابی و تبلیغات گردشگری کردستان،

ستار کریمی کارشناس گردشگری کردستان، سیف‌الله رنجبر، مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی اورامانات استان کرمانشاه، هوشنگ مهدی، مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی اورامانات استان کردستان، سالار کهزادی، عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال حوزه گردشگری کردستان و احسان مردوخ روحانی، از دانشگاه کردستان و فعال حوزه گردشگری شهر خلاق، دیگر سخنرانان این نشست تخصصی هستند.



مدیریت این پنل را عثمان هدایت، سرپرست گروه مطالعات راهبردی و توسعه پژوهشکده کردستان‌شناسی، برعهده دارد.



این نشست روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۳۰ در تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.



بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری، شناسایی موانع و چالش‌های موجود و تبادل نظر درباره راهکارهای برون‌رفت از مشکلات و تقویت زمینه‌های توسعه گردشگری در دو استان کردستان و کرمانشاه، از محورهای اصلی این نشست خواهد بود.

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