به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهناز کوچکزایی روز سه شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای توسعه پایدار صنعت گردشگری و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در استان سیستان و بلوچستان، آزمون جامع گردشگری برگزار می شود.

رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی معاونت گردشگری سیستان و بلوچستان بیان کرد: این آزمون جامع مقرر است در روز جمعه، ۲۹ آبان ۱۴۰۵ برگزار شود که این آزمون با هدف سنجش سطح کیفی نیروهای متخصص در حوزه گردشگری طراحی شده، که شاهد حضور داوطلبان منتخب از دو قطب مهم گردشگری استان، یعنی زاهدان و چابهار می‌باشیم.

او گفت: طبق آمار نهایی، پس از طی مراحل ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌های علمی و فنی، ۲۰ شرکت‌کننده از زاهدان و ۵ شرکت‌کننده از چابهار با تایید نهایی، آماده حضور در این رقابت علمی هستند که برگزاری این آزمون در ۲مرکز استراتژیک، نشان‌دهنده تلاش مدیریت برای پوشش دادن پهناورترین استان کشور و توجه ویژه به زیرساخت‌های آموزشی در شهرستان‌های کلیدی می باشد و انتظار می‌رود نتایج این آزمون، مسیر جدیدی را برای ورود نیروهای متخصص به بازار کار گردشگری در استان را بگشاید.

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