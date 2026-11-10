استاد هودی؛ همراه حافظان هویت تاریخی

استاد رحیم هودی در کنار فعالیت‌های هنری و سال‌ها تلاش در عرصه تئاتر و سینما، صیانت از میراث فرهنگی و حفاظت از آثار تاریخی نیز از دغدغه‌های ارزشمندوی می باشد؛ دغدغه‌ای که نشان‌دهنده پیوند عمیق او با هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی شیراز و فارس است.» رحیم هودی، هنرمند پیشکسوت و از بنیان‌گذاران تئاتر شیراز، متولد سال ۱۳۱۴، بیش از شش دهه از زندگی خود را وقف هنر نمایش و بازیگری کرد. علاقه او به تئاتر از دوران مدرسه و با اجرای سیاه‌بازی و تعزیه آغاز شد و با پیوستن به تئاتر سعدی شیراز و ایفای نقش در نمایش «عینک مضحک» ادامه یافت. هودی در نمایش‌های ماندگاری همچون «حوریان حرم»، «اعتراف»، «محکوم بی‌گناه» و «بی‌نوایان» خوش درخشید و از سال ۱۳۶۲ با فیلم «خاک و خون» وارد عرصه سینما شد. حضور در آثار سینمایی متعدد و مجموعه تلویزیونی «پشت کوه‌های بلند» به کارگردانی امرالله احمدجو، بخشی از کارنامه هنری اوست. این هنرمند در کنار بازیگری، سال‌ها به آموزش تئاتر در مدارس خرامه، زرقان و دبیرستان عشایری پرداخت و با انتقال تجربیات خود به نسل‌های جوان، نقشی مؤثر در پرورش استعدادهای نمایشی و اعتلای هنر تئاتر شیراز ایفا کرد.