به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری در پنجمین جلسه ستاد ملی شهدای میناب که با حضور جعفر قائم‌پناه، سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و نمایندگان دستگاه‌های عضو در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با تبیین رویکرد و ماموریت این ستاد، اظهار کرد: ستاد ملی شهدای میناب از جنس ستادهای متعارف اداری نیست بلکه بر پایه احساس دین و مسئولیت در قبال شهدای مظلوم این حادثه شکل گرفته است و مشارکت دستگاه‌ها در آن، بیش از آنکه ناشی از تقسیم وظایف سازمانی باشد، ریشه در یک تعهد جمعی و انسانی دارد.

وی با اشاره به استقبال گسترده دستگاه‌های اجرایی از عضویت در این ستاد افزود: در ابتدا پیشنهاد عضویت پنج دستگاه مطرح بود، اما هنگام طرح موضوع در دولت، ۲۲ دستگاه برای مشارکت در این مسئولیت اعلام آمادگی کردند. حضور فعال و بدون استثنای دستگاه‌ها و ارائه برنامه‌های مشخص از سوی آنها نشان داد که موضوع میناب به یک دغدغه مشترک در سطح دولت تبدیل شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت عبور از محدودیت اعتبارات دولتی برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای میناب بیان کرد: در کنار ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، تعامل با بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مجموعه‌های خارج از دولت نیز آغاز شده و مدیران‌عامل تعدادی از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای پذیرش و اجرای پروژه‌هایی در چارچوب مسئولیت اجتماعی و اخلاقی اعلام آمادگی کرده‌اند.

صالحی‌امیری ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده است استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها با بنگاه‌های اقتصادی فعال در مناطق خود وارد مذاکره شوند تا هر استان نیز اجرای یک پروژه را بر عهده بگیرد. هم‌افزایی ظرفیت ۲۲ دستگاه دولتی، بانک‌ها، بخش اقتصادی و استان‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحولی ملموس در چهره میناب تا سال آینده و هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهوری باشد.

وی با اشاره به جایگاه مردم هرمزگان و میناب در تاریخ معاصر کشور خاطرنشان کرد: هرمزگان در خط مقدم مقاومت قرار دارد و مردم میناب با حادثه‌ای تلخ و جانکاه مواجه شده‌اند. انگیزه اصلی ما در این مسیر، ادای دین به شهدای مظلوم این منطقه و ایجاد تغییرات واقعی در زندگی مردم و خانواده‌های آنان است.

تدوین نقشه‌راه سه‌مرحله‌ای برای تحول میناب

وزیر میراث‌فرهنگی با تشریح ساختار هماهنگی و برنامه‌ریزی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی گفت: در سطح شهرستان، ستادی به ریاست فرماندار تشکیل شده و در سطح استان نیز استاندار هرمزگان مطالعات گسترده‌ای را برای تدوین طرح توسعه بلندمدت میناب انجام داده است که حاصل آن بیش از دو هزار صفحه مطالعه و برنامه‌ریزی است.

وی افزود: برای اجرای این طرح، سه مرحله پیش‌بینی شده است که در مرحله نخست، اقدامات فوری و دارای اولویت در دستور کار قرار می‌گیرد و مراحل بعدی متناسب با برنامه زمان‌بندی دنبال خواهد شد. هدف‌گذاری ما این است که تا پایان دولت، سیمای میناب متناسب با شأن مردم این منطقه و جایگاه شهدای مظلوم آن متحول شود.

صالحی‌امیری با اشاره به سفر اخیر خود به هرمزگان و برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان استانی و شهرستانی اظهار کرد: در این سفر، نشست مشترکی با حضور اعضای ستاد ملی و استانی برگزار شد و طی چندین ساعت، نیازها، اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در نشست با خانواده‌های شهدا، نخبگان و مدیران اجرایی استان، اجماع و همدلی کم‌نظیری وجود داشت و همه حاضران بر ضرورت اقدامات مؤثر برای فرزندان مظلوم میناب و تحول این شهر تاکید کردند.

وی با قدردانی از اقدامات استاندار، معاونان استانداری و دستگاه‌های اجرایی هرمزگان، از فعال‌شدن ظرفیت خیریه‌ها و نهادهای مردمی خبر داد و تصریح کرد: تلاش ما این است که تمامی این ظرفیت‌ها در چارچوبی منسجم و با تقسیم مسئولیت روشن سازماندهی شوند.

ستاد ملی؛ کانون سیاست‌گذاری و هم‌افزایی، نه مداخله اجرایی

وزیر میراث‌فرهنگی با تبیین جایگاه نهادی ستاد ملی شهدای میناب تاکید کرد: این ستاد قرار نیست در وظایف اجرایی دستگاه‌ها مداخله کند یا جایگزین مسئولیت‌های قانونی آنها شود؛ ماموریت اصلی آن سیاست‌گذاری، هماهنگی و سازماندهی ظرفیت‌های دولت و نهادهای غیردولتی برای توسعه میناب و پیگیری مسائل مرتبط با شهدای این حادثه است.

صالحی‌امیری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در ساختار ستاد افزود: برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها در قالب چند کارگروه ساماندهی شده و گزارش عملکرد آنها در این جلسه ارائه می‌شود. یکی از محورهای مهم، پیگیری ابعاد حقوقی و بین‌المللی جنایت میناب و تلاش برای دستیابی به محکومیت عاملان آن در مراجع و محاکم بین‌المللی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم از مسیر مراجع حقوقی بین‌المللی برای این جنایت رأی و محکومیت دریافت کنیم، میناب می‌تواند به یک مطالبه تاریخی و جهانی تبدیل شود، همان‌گونه که جنایت‌هایی همچون هیروشیما و ویتنام در حافظه تاریخی و وجدان عمومی جهان ماندگار شده‌اند.

تولید آثار ماندگار فرهنگی و راه‌اندازی موزه شهدای میناب در سعدآباد

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تولید آثار فرهنگی و هنری گفت: تولید آثار سینمایی بلند، آثار موسیقایی، نمادهای هنری و محصولات فرهنگی با موضوع شهدای میناب در دستور کار قرار گرفته و بخشی از این آثار نیز آماده شده است. امیدواریم در جریان سفر رئیس‌جمهوری به هرمزگان، زمینه رونمایی از این آثار فراهم شود.

وی با تشریح ابعاد فعالیت‌های ادبی افزود: مجموعه شعر میناب با مشارکت ۵۷۰ شاعر ایرانی شکل گرفته و پس از ارزیابی آثار، حدود ۲۶۰ شعر برای انتشار در کتابی نزدیک به ۶۰۰ صفحه انتخاب شده است. همچنین چهار جلد رمان و داستان با موضوع میناب به قلم نویسندگان ایرانی تهیه شده است.

صالحی‌امیری ادامه داد: روایت‌ها و دل‌نوشته‌های دانش‌آموزان درباره این حادثه نیز با مشارکت حدود یک میلیون دانش‌آموز گردآوری شده و پس از بررسی و تنقیح، در قالب چهار جلد ساماندهی شده است. این آثار ظرفیت آن را دارند که به بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی جامعه درباره شهدای میناب تبدیل شوند.

وی همچنین از آغاز طراحی و اجرای موزه شهدای میناب در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با محوریت حوزه هنری طراحی شده و فضای ویژه‌ای در مجموعه سعدآباد به آن اختصاص یافته است تا با بهره‌گیری از یک الگوی مفهومی مشخص، اسناد و روایت‌های مرتبط با این حادثه در معرض بازدید عموم، گردشگران خارجی، مقامات و مخاطبان داخلی و بین‌المللی قرار گیرد.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای حمایت‌های درمانی، روان‌شناختی و فرهنگی

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه درمان، بهداشت و حمایت‌های روان‌شناختی از مردم منطقه گفت: مردم میناب به حمایت‌های جدی در این حوزه نیاز دارند و برنامه‌های مناسبی از سوی این وزارتخانه در حال پیگیری است.

وی افزود: وزارت علوم نیز طرح‌ها و برنامه‌هایی را دنبال می‌کند و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز اقدامات مرتبط با میناب را در دستور کار دارد. ضرورت دارد تمامی این فعالیت‌ها با هماهنگی کامل، تقسیم مسئولیت شفاف و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌ها پیش برود.

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت چهارمین جلسه ستاد ملی شهدای میناب در آستانه سفر رئیس‌جمهوری تصریح کرد: هدف از این نشست، جمع‌بندی برنامه‌ها و تبدیل پیشنهادها به مصوبات مشخص و قابل اجراست. مصوبات باید به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شود و نهاد ریاست‌جمهوری نیز با پیگیری مستمر، روند اجرای تعهدات و میزان تحقق برنامه‌ها را ارزیابی کند.

میناب به نماد آشکارشدن چهره جنایت در وجدان عمومی جهان تبدیل شد

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ماهیت انسانی و فراتر از مسئولیت اداری فعالیت‌های ستاد ملی شهدای میناب گفت: وقتی انسان با عظمت مظلومیت این کودکان و خانواده‌های آنان مواجه می‌شود، در برابر این حجم از رنج و خون، احساس مسئولیتی عمیق پیدا می‌کند.

وی افزود: معتقدم اگر امروز از ایران و ایرانی در جهان سخن گفته می‌شود، یکی از نقاط عطفی که تصویر ایران را در افکار عمومی جهان متحول کرد، خون پاک کودکان مظلوم میناب بود. این حادثه چهره واقعی جنایت را در برابر وجدان عمومی جهان آشکار کرد و انزجار گسترده‌ای از ترامپ و عاملان این جنایت به وجود آورد.

صالحی‌امیری در پایان تاکید کرد: اقداماتی که انجام می‌دهیم با عشق، باور و احساس مسئولیت درونی در این مسیر حرکت می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم بخشی از دین خود را به شهدای مظلوم میناب ادا کنیم.

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