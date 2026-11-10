ماجرای وام ۱۵۰ و ۵۰۰ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش میراث آریا، داریوش کریمی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی با حضور در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر سیما، جزئیات پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی و استفاده از اوراق گام در عملیات مالی سازمان تامین اجتماعی و طرح تأمین رفاه را تشریح کرد.

او گفت: در چارچوب شبکه سلامت کشور سه گروه بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و داروخانه‌های دولتی، حدود ۱۶ هزار داروخانه غیردانشگاهی و همچنین آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها و مراکز پاراکلینیکی بخش خصوصی، طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی هستند.

کریمی افزود: سازمان تأمین اجتماعی در آخرین پرداختی به مراکز درمانی طرف قرارداد، هفته گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد.

پرداخت مطالبات مراکز درمانی

به گفته سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی، در مجموع تا کنون مطالبات سال ۱۴۰۴ مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های دولتی به شکل کامل تسویه شده است. در چارچوب بخش خصوصی نیز مطالبات مربوطه تا پایان دی‌ماه سال گذشته پرداخت شده است.

او ادامه داد: همچنین براساس برنامه‌ریزی‌ها در هفته‌های آینده نیز بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی از جمله در حوزه بخش خصوصی پرداخت خواهد شد.

پرداخت مطالبات از طریق اوراق گام

کریمی همچنین در خصوص راه‌های پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی به مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: علاوه بر پرداخت‌های نقدی سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشور، تسویه مطالبات در قالب طرح همگام (اوراق گام یا اوراق گواهی اعتبار مولد) نیز صورت می‌گیرد.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: در این چارچوب این طرح، تفاهم‌نامه با چندین بانک عامل صورت گرفته است. به واسطه شرایط خاص کشور و در راستای کمک به کارفرمایان، اوراق گام در زنجیره تأمین اجتماعی گسترش داده شده است.

او افزود: در قالب این طرح، کارفرمایان بدهکار با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی به بانک‌های عامل طرح همگام ارجاع داده می‌شوند؛ در ادامه، اعتبارسنجی لازم صورت گرفته و صورت احراز شرایط، اوراق گام بابت بدهی به تأمین اجتماعی یا بخشی از حق‌بیمه در اختیار آنان قرار می‌گیرد. امکان صدور مفاصاحساب در همان روز دریافت اوراق گام نیز وجود دارد.

به گفته کریمی، این اوراق یا در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و در سررسید وصول خواهد شد یا کارفرما یا سازمان تأمین اجتماعی امکان انتقال اوراق گام را به شبکه سلامت خواهند داشت. هزینه‌ای برای صدور اوراق گام درنظر گرفته نشده و صرفاً بانک‌ها کارمزد مربوطه را دریافت خواهند کرد.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: همچنین مراکز دارای مطالبات از تأمین اجتماعی نیز می‌توانند اوراق گام را نگه داشته و در سررسید وصول کنند یا اوراق را در اختیار دیگر مراکز طرف قرارداد خود قرار دهند.

او با بیان اینکه اوراق گام با پول نشاندار شباهت دارد و تضمین شده است، گفت: بانک صادر کننده اوراق گام تضمین این اوراق را بر عهده می‌گیرد. در واقع بانک در سررسید اوراق بدون تأخیر اوراق را ترتیب اثر خواهند داد.

کریمی افزود: به دنبال توافق با بانک مرکزی و پیگیری‌ها از طریق نهاد ریاست جمهوری، در هفته‌های آینده بخشی از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت که در بودجه کل کشور مصوب شده به شکل نقد پرداخت شود. از این منابع باید در راستای پرداخت‌های نقدی به مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان استفاده کنیم.

برنامه‌ریزی برای ادامه تسویه مطالبات مراکز درمانی

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی افزود: عمده هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی در بخش پرداخت حقوق مستمری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران صرف می‌شود. تقریباً به صورت خالص ماهانه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بابت حقوق مستمری به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر پرداخت می‌شود.

او افزود: اینکه ۲۷۷ هزار میلیارد تومان در چارچوب بودجه کل کشور به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داده شد که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن به شکل اوراق درنظر گرفته شده است. ۳۳ هزار میلیارد تومان آن نقد شده ۳۷ هزار میلیارد تومان آن در هفته‌های آینده نقد و در حوزه پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد صرف خواهد شد.

جزئیات طرح تأمین رفاه

کریمی همچنین در خصوص اجرای طرح تأمین رفاه توضیح داد که، این طرح در همکاری مشترک سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به منظور ارائه خدمت به بازنشستگان اجرایی شده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی افزود: در چارچوب طرح تأمین رفاه از بیستم هر ماه به میزان خالص حقوق مستمری‌بگیر در قالب کیف الکترونیک، اعتبار در اختیار بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد. این افراد از بیستم تا پایان هر ماه امکان خرید از طریق اعتبار تخصیصی را دارند.

به گفته او، بازنشستگان تأمین اجتماعی کاملاً به صورت اختیاری امکان استفاده از طرح تأمین رفاه را دارند. میزان استفاده افراد از اعتبار نیز ابتدای ماه از حقوق آنان کسر می‌شود.

کریمی اضافه کرد: حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران همچنان مانند روال معمول و همیشگی و در موعدهای مقرر ماهانه به حساب این افراد واریز می‌شود.

رد شایعات پرداخت وام‌های ۱۵۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی همچنین ضمن رد شایعات فضای مجازی در ارتباط با پرداخت وام‌های ۱۵۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی تأمین اجتماعی، توضیح داد: در چارچوب تفاهم بین سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران، وام ۶۰ میلیون تومانی در بازپرداخت ۲۴ ماهه و ۴ درصد به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌شود.

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