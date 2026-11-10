به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز سه‌شنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: تاریخ شفاهی یکی از مهم‌ترین ابزارهای شناخت گذشته و انتقال تجربیات نسل‌های پیشین به نسل‌های آینده است و راه‌اندازی این دبیرخانه می‌تواند زمینه‌ای مؤثر برای گردآوری و حفظ بخش ارزشمندی از حافظه تاریخی و فرهنگی استان فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: استان مرکزی به‌عنوان سرزمین مفاخر و مشاهیر، خاستگاه شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی و برخوردار از پیشینه‌ای غنی در عرصه‌های مختلف تاریخی است که بخش مهمی از این ظرفیت ارزشمند در خاطرات، اسناد و روایت‌های شفاهی افراد و خانواده‌ها نهفته است و ثبت علمی و اصولی این روایت‌ها ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

او با تأکید بر ضرورت توجه به ثبت روایت‌های نسل‌های گذشته تصریح کرد: دبیرخانه تاریخ شفاهی استان مرکزی با رویکرد شناسایی راویان، گردآوری خاطرات و اسناد، انجام مصاحبه‌های تخصصی، مستندسازی روایت‌های تاریخی و ایجاد زمینه برای سامان‌دهی و نگهداری این آثار فعالیت خود را آغاز کرده است.

محمودی ادامه داد: در این مسیر، شناسایی پیشکسوتان، خانواده‌های اثرگذار، فعالان فرهنگی و اجتماعی، هنرمندان، صنعتگران، مدیران و افرادی که در شکل‌گیری تحولات تاریخی و فرهنگی استان نقش داشته‌اند، از اولویت‌های مهم دبیرخانه خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما آن است که روایت‌های ارزشمند امروز، میراث ماندگار فردا باشند؛ چراکه هر خاطره، بخشی از هویت تاریخی یک سرزمین است و ثبت آن، مسئولیتی فرهنگی در قبال نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

راه‌اندازی دبیرخانه تاریخ شفاهی استان مرکزی را می‌توان گامی مؤثر در مسیر حفظ میراث ناملموس، تقویت هویت بومی و انتقال سرمایه‌های فرهنگی و تجربیات تاریخی استان به نسل‌های آینده دانست.



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