به گزارش میراث آریا، با ورود به فصل پاییز و سردتر شدن هوا در تهران، بارندگی‌های اخیر و تغییر شرایط جوی می‌تواند بر الگوی تردد شهروندان و میزان استفاده از حمل‌ونقل عمومی تأثیر بگذارد. در این میان، افزایش احتمالی تعداد مسافران مترو و ازدحام در برخی ایستگاه‌ها، ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جابه‌جایی روان‌تر شهروندان را افزایش داده است. از همین رو، شرکت بهره‌برداری مترو تهران با رصد مستمر جمعیت مسافری در ایستگاه‌ها، آمادگی اعزام قطارهای فوق‌العاده را متناسب با میزان تقاضا دارد.

هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران با تشریح تمهیدات مترو در روزهای بارانی اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌هایی که در تهران رخ داده است، مرکز فرمان مترو جمعیت مسافری را در سطح ایستگاه‌ها رصد می‌کند و در هر نقطه‌ای که نیاز باشد، قطارهای فوق‌العاده برای جابه‌جایی و تخلیه جمعیت از ایستگاه‌ها پیش‌بینی شده است.

او افزود: این روند از ساعات ابتدایی صبح تا پایان شب ادامه دارد و محدود به ساعات اوج سفر نیست؛ چراکه ممکن است به دلیل بارندگی، حجم مسافران در برخی ساعات روز افزایش پیدا کند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران با اشاره به نقش سامانه‌های نظارت تصویری در مدیریت شرایط گفت: سامانه‌های نظارت تصویری به ما کمک می‌کنند تا در چنین شرایطی، وضعیت ایستگاه‌ها را بررسی کرده و در صورت نیاز قطارهای فوق‌العاده را به خطوط اعزام کنیم.

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