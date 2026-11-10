۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۰

تقویت توانمندی بانوان صنایع‌دستی قشم/ آموزش بازارمحور در سایه نگرانی از تنش‌های منطقه‌ای

تقویت توانمندی بانوان صنایع‌دستی قشم/ آموزش بازارمحور در سایه نگرانی از تنش‌های منطقه‌ای

کارگاه آموزشی «شناخت بازار و انتخاب محصول» ویژه بانوان فعال صنایع‌دستی روستاهای جزیره قشم، دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دارالقرآن شهر طبل برگزار شد که در حاشیه این دوره، تولیدکنندگان بومی نگرانی‌های خود را از اثر تنش‌های منطقه‌ای بر بازار فروش و معیشت مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این کارگاه به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و با اجرای مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد و هدف آن ارتقای دانش کاربردی تولیدکنندگان، آشنایی با نیازهای بازار و توانمندسازی بانوان برای انتخاب محصول متناسب با تقاضای مشتریان بود.

بخشی از بازار فروش محصولات بومی قشم به حضور گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی جزیره وابسته است؛ از این‌رو نگرانی از پیامدهای احتمالی تنش‌های منطقه‌ای، از دغدغه‌های اصلی شرکت‌کنندگان بود و بانوان صنایع‌دستی‌کار افزون بر ضرورت ارتقای کیفیت و تنوع محصول، با چالش‌هایی چون پایداری بازار فروش، کاهش قدرت خرید مشتریان، افزایش هزینه‌های تولید و نیاز به یافتن مسیرهای تازه عرضه روبه‌رو هستند.

سیدمهدی موسوی‌اجاق، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، با اشاره به نقش آموزش در توسعه فعالیت‌های اقتصادی بومی گفت: ارتقای دانش و آگاهی فعالان صنایع‌دستی، امکان بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی جامعه محلی و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.

او افزود: این کارگاه برای افزایش آگاهی بانوان صنایع‌دستی‌کار روستاهای جزیره برگزار شد تا با شناخت بهتر بازار و نیاز مشتریان و انتخاب مناسب‌تر محصول، زمینه موفقیت بیشتری در عرضه تولیدات خود فراهم آورند.

موسوی‌اجاق با تأکید بر تداوم برنامه‌های آموزشی در این حوزه خاطرنشان کرد: کارگاه در قالب سلسله دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود و در پایان این دوره‌ها، گواهی حضور به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: صنایع‌دستی یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد فرهنگی و منبع معیشت خانوارهای روستایی قشم است و برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز حرکت از تولید صرف به تولید بازارمحور باشد؛ رویکردی که در آن شناخت سلیقه مشتری، انتخاب محصول متناسب با تقاضا، قیمت‌گذاری و شیوه‌های نوین عرضه، همپای مهارت تولید اهمیت دارد و تقویت سرمایه انسانی بانوان فعال این حوزه، افزون بر کمک به حفظ و انتقال هنرهای بومی جزیره، می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی جوامع محلی را افزایش دهد و آسیب‌پذیری معیشت خانوارهای تولیدکننده را در برابر نوسانات بازار و تحولات منطقه‌ای کاهش دهد.

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کد خبر 1405081901499
حمید الماسی نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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