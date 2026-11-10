به گزارش خبرنگار میراث آریا، این کارگاه به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و با اجرای مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد و هدف آن ارتقای دانش کاربردی تولیدکنندگان، آشنایی با نیازهای بازار و توانمندسازی بانوان برای انتخاب محصول متناسب با تقاضای مشتریان بود.

بخشی از بازار فروش محصولات بومی قشم به حضور گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی جزیره وابسته است؛ از این‌رو نگرانی از پیامدهای احتمالی تنش‌های منطقه‌ای، از دغدغه‌های اصلی شرکت‌کنندگان بود و بانوان صنایع‌دستی‌کار افزون بر ضرورت ارتقای کیفیت و تنوع محصول، با چالش‌هایی چون پایداری بازار فروش، کاهش قدرت خرید مشتریان، افزایش هزینه‌های تولید و نیاز به یافتن مسیرهای تازه عرضه روبه‌رو هستند.

سیدمهدی موسوی‌اجاق، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، با اشاره به نقش آموزش در توسعه فعالیت‌های اقتصادی بومی گفت: ارتقای دانش و آگاهی فعالان صنایع‌دستی، امکان بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی جامعه محلی و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.

او افزود: این کارگاه برای افزایش آگاهی بانوان صنایع‌دستی‌کار روستاهای جزیره برگزار شد تا با شناخت بهتر بازار و نیاز مشتریان و انتخاب مناسب‌تر محصول، زمینه موفقیت بیشتری در عرضه تولیدات خود فراهم آورند.

موسوی‌اجاق با تأکید بر تداوم برنامه‌های آموزشی در این حوزه خاطرنشان کرد: کارگاه در قالب سلسله دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود و در پایان این دوره‌ها، گواهی حضور به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: صنایع‌دستی یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد فرهنگی و منبع معیشت خانوارهای روستایی قشم است و برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز حرکت از تولید صرف به تولید بازارمحور باشد؛ رویکردی که در آن شناخت سلیقه مشتری، انتخاب محصول متناسب با تقاضا، قیمت‌گذاری و شیوه‌های نوین عرضه، همپای مهارت تولید اهمیت دارد و تقویت سرمایه انسانی بانوان فعال این حوزه، افزون بر کمک به حفظ و انتقال هنرهای بومی جزیره، می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی جوامع محلی را افزایش دهد و آسیب‌پذیری معیشت خانوارهای تولیدکننده را در برابر نوسانات بازار و تحولات منطقه‌ای کاهش دهد.

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