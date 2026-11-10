به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز سه‌شنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۵ گفت: ملاقات‌های مردمی با هدف ایجاد فرصت گفت‌وگوی بی‌واسطه با شهروندان، شنیدن دیدگاه‌ها، بررسی مشکلات و رسیدگی به مطالبات مراجعان در سه حوزه تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم و مستمر با مردم اظهار کرد: ملاقات‌های مردمی فرصتی ارزشمند برای آگاهی از مسائل و دغدغه‌های شهروندان، فعالان اقتصادی و هنرمندان است و تلاش می‌کنیم با بررسی دقیق درخواست‌ها و پیگیری موضوعات مطرح‌شده، زمینه تسهیل امور و رفع موانع موجود را فراهم کنیم.

او افزود: سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارتباطی مستقیم با هویت فرهنگی، ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه پایدار استان دارند و بهره‌گیری از نظرات و مشارکت مردم و فعالان این بخش‌ها می‌تواند در بهبود عملکرد و ارتقای خدمات نقش مؤثری داشته باشد.

محمودی تصریح کرد: دربهای این اداره‌کل به روی مردم، فعالان و سرمایه‌گذاران باز است و پاسخگویی مسئولانه، تکریم ارباب‌رجوع و پیگیری مطالبات قانونی مراجعان از اولویت‌های مجموعه مدیریتی استان به شمار می‌رود.

گفتنی است ملاقات مردمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، هر هفته روز سه‌شنبه به‌صورت حضوری برگزار می‌شود و شهروندان و فعالان سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌توانند برای طرح مسائل و درخواست‌های خود در این برنامه حضور یابند.

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