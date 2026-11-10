به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با حاج کمال آخوند غراوی نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری و امام‌جمعه اهل‌سنت گنبدکاووس که با همراهی جمعی از معاونان و همکاران اداره‌کل برگزار شد، گفت: گردشگری صنعتی پاک و اشتغال‌آفرین است و گلستان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع، زمینه مناسبی برای توسعه این حوزه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: بسیاری از کشورها، گردشگری را محور توسعه خود قرار داده‌اند و در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند. در داخل کشور نیز برخی استان‌ها با توجه و تمرکز بر گردشگری، توسعه این حوزه را دنبال می‌کنند و رقابت میان استان‌ها برای بهره‌گیری از این ظرفیت وجود دارد.

او با اشاره به جایگاه سوارکاری در گنبدکاووس بیان کرد: مسابقات سوارکاری، گردشگران را به این شهرستان می‌کشاند و معتقدیم گنبدکاووس باید به‌عنوان پایتخت سوارکاری کشور مورد توجه قرار گیرد.

فعالی ادامه داد: برج جهانی قابوس با پیشینه‌ای هزارساله، از دیگر ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان است. مجموعه این ویژگی‌ها موجب شده است تلاش کنیم نگاه و توجه ویژه‌ای به گنبدکاووس داشته باشیم و شرایط بهره‌گیری از توانمندی‌های آن را فراهم کنیم.

او با اشاره به فعالیت ۷۰۹۱ هنرمند در ۲۴ رشته صنایع‌دستی در شهرستان گنبدکاووس گفت: این هنرمندان به حمایت و مساعدت نیاز دارند و بخشی از مأموریت ما، ارائه خدمات و پشتیبانی از فعالیت آن‌هاست.

فعالی افزود: پرداخت تسهیلات، ارائه خدمات و فراهم‌کردن بازار فروش محصولات، از جمله اقداماتی است که برای حمایت از هنرمندان دنبال می‌کنیم. تعاونی‌ها و اتحادیه شکل‌گرفته نیز بخشی از ظرفیت عرضه و فروش تولیدات صنایع‌دستی هستند و تلاش می‌شود با فراهم‌کردن این فرصت‌ها، دغدغه فروش محصولات هنرمندان کاهش یابد.

حفاظت از میراث تاریخی گلستان نیازمند همراهی و همکاری است

او با اشاره به پیشینه تاریخی استان اظهار کرد: در استانی زندگی می‌کنیم که از پیشینه تمدنی هفت‌هزارساله و محوطه‌های تاریخی بسیار ارزشمندی برخوردار است. حفاظت از این میراث، مسئولیت سنگینی بر عهده ما قرار می‌دهد و انجام این مأموریت به مساعدت و همکاری نیاز دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان ادامه داد: ظرفیت‌های تاریخی گلستان تنها به محوطه‌های دشت گرگان و ترکمن‌صحرا محدود نیست. نتایج ارزشمند کاوش‌های اخیر در ارتفاعات استان نیز نشان می‌دهد که در نقاط مختلف گلستان، آثار و شواهد مهم تاریخی و فرهنگی وجود دارد.

او در پایان با قدردانی از همراهی‌های نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: همواره از حمایت و رهنمودهای شما بهره‌مند بوده‌ایم و امیدواریم با تداوم این همراهی، مأموریت‌های حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی استان را پیش ببریم.

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