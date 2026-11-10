به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حاج کمال آخوند غراوی نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری و امام‌جمعه اهل‌سنت گنبدکاووس، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان و جمعی از معاونان و همکاران اداره‌کل گفت: گردشگری هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی اهمیت دارد و برای نسل جوان نیز جذاب است؛ ازاین‌رو، توجه به این حوزه را مهم می‌دانم.

او با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در معیشت هنرمندان افزود: توجه به صنایع‌دستی، در کنار کمک به معیشت فعالان این حوزه، برای حفظ سنت‌ها و فرهنگ خودمان اهمیت دارد و باید این ظرفیت را مورد توجه قرار دهیم.

آخوند غراوی همچنین ظرفیت‌های گنبدکاووس در سوارکاری، ورزش و صنایع‌دستی را ارزشمند توصیف کرد و گفت: این شهرستان در حوزه‌های مختلف از توانمندی‌های قابل‌توجهی برخوردار است و جایگاه این ظرفیت‌ها در استان اهمیت دارد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت فراهم‌کردن شرایط مناسب برای صادرات صنایع‌دستی بیان کرد: باید تلاش کنیم زمینه صادرات این محصولات فراهم شود تا تولیدات هنرمندان ارزش بیشتری پیدا کند.

او با تأکید بر حمایت از بانوان هنرمند در روستاها و مناطق کوهستانی اظهار کرد: هرجا صنایع‌دستی این هنرمندان امکان رشد و ارتقا دارد، باید از آن‌ها حمایت کنیم و زمینه شکوفایی این ظرفیت‌ها را فراهم آوریم.

امام‌جمعه اهل‌سنت گنبدکاووس همچنین ابراز امیدواری کرد با برنامه‌های تازه و ادامه تلاش‌ها، تحول در گردشگری و صنایع‌دستی گلستان بیش‌ازپیش در استان احساس شود.

حضور مردم در میدان، نشانه رضایت از خدمت مسئولان است

آخوند غراوی در بخش دیگری از سخنانش، با قدردانی از تلاش مدیرکل و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه و جنگ‌هایی که بر ملت ایران تحمیل می‌شود، مسئولان در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی و در مسیر اهداف انقلاب تلاش می‌کنند و خدمت‌رسانی ادامه دارد.

او رضایت مردم از فعالیت مسئولان را در همراهی و حضور آنان در میدان قابل مشاهده دانست و افزود: اگر مردم از مسئولان رضایت نداشته باشند، در شرایط دشوار این‌گونه در میدان حضور پیدا نمی‌کنند. تلاش و خدمت مسئولان است که مردم را به میدان می‌آورد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به خدمت نیروهای مسلح به میهن بیان کرد: نخستین موضوع مشترک میان همه ما، با هر مسئولیتی که در جامعه داریم، خدمت به مردم و تلاش در راستای تأمین خواسته‌های آنان است.

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