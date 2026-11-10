به گزارش میراث آریا، احسان بلالی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه با اشاره به برگزاری نشست مشترک مسئولان شهرستان نظرآباد برای بررسی وضعیت امامزاده چهل‌دختران نجم‌آباد اظهار کرد: حفاظت از آثار تاریخی و مذهبی یکی از ضرورت‌های مهم در صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی هر منطقه است و در همین راستا، وضعیت این مجموعه و موانع موجود در مسیر مرمت و ساماندهی آن با حضور امام جمعه شهرستان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه و اعضای هیئت امنای امامزاده مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد، افزود: در این نشست تلاش شد با نگاهی کارشناسی، مسائل و مشکلات موجود در مسیر مرمت این مجموعه شناسایی و راهکارهای لازم برای برطرف کردن آن‌ها بررسی شود. یکی از موضوعات محوری نیز ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت‌های اعتباری شهرستان و استان برای پیشبرد اقدامات حفاظتی و مرمتی بود.

او با تأکید بر اینکه مرمت آثار تاریخی باید بر اساس ضوابط تخصصی و با رعایت اصالت بنا انجام شود، گفت: در حفاظت از یک اثر تاریخی، آنچه اهمیت بیشتری دارد، حفظ هویت معماری، ویژگی‌های کالبدی و ارزش‌های تاریخی اثر است. بر همین اساس، هرگونه اقدام مرمتی در امامزاده چهل‌دختران باید با بهره‌گیری از نظر کارشناسان میراث فرهنگی و متناسب با ویژگی‌های اصیل بنا انجام شود.

بلالی توضیح داد: گاهی مداخلات غیراصولی و استفاده از شیوه‌های نامتناسب در بازسازی بناهای قدیمی، به‌جای حفاظت از اثر، موجب از بین رفتن بخشی از ارزش‌های تاریخی و معماری آن می‌شود؛ بنابراین ضروری است در تمام مراحل مرمت، اصول علمی و فنی مورد توجه قرار گیرد و میان ضرورت رفع آسیب‌های بنا و حفظ اصالت تاریخی آن تعادل برقرار شود.

این مسئول با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه‌های حفاظتی و مرمتی بیان کرد: یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای آغاز و تداوم اقدامات اجرایی، فراهم شدن اعتبارات مورد نیاز است. در این زمینه، موضوع پیگیری ظرفیت‌های مالی در سطح شهرستان و استان مطرح شده و تعامل میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند در تسریع روند تصمیم‌گیری و فراهم شدن زمینه اجرای برنامه‌ها مؤثر باشد.

او اظهار کرد: نگهداری و احیای آثار تاریخی و مذهبی نیازمند همکاری مجموعه‌ای از نهادهای اجرایی، متولیان اماکن مذهبی، هیئت امنا و مردم محلی است. هر اندازه این همکاری‌ها هدفمندتر و منسجم‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات حفاظتی نیز با کیفیت بیشتری فراهم خواهد شد.

بلالی با اشاره به ظرفیت امامزاده چهل‌دختران برای تقویت گردشگری مذهبی در منطقه نجم‌آباد افزود: اماکن مذهبی و تاریخی در بسیاری از مناطق روستایی، علاوه بر جایگاه اعتقادی و اجتماعی، بخشی از سرمایه فرهنگی و ظرفیت گردشگری آن منطقه محسوب می‌شوند. از این رو، ساماندهی چنین مجموعه‌هایی می‌تواند زمینه حضور بیشتر زائران و گردشگران، معرفی جاذبه‌های تاریخی روستا و تقویت ارتباط میان میراث فرهنگی و گردشگری را فراهم کند.

این مسئول ابراز کرد: توسعه گردشگری مذهبی زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که حفاظت از بنا، ساماندهی محیط پیرامونی، فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز و معرفی صحیح ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. در این مسیر، مشارکت مدیریت محلی و دستگاه‌های مرتبط اهمیت زیادی دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به حفاظت از آثار تاریخی تصریح کرد: نباید مرمت یک بنای تاریخی را اقدامی مقطعی و محدود به بازسازی کالبدی آن بدانیم؛ بلکه لازم است پس از انجام اقدامات حفاظتی نیز برنامه مشخصی برای نگهداری، مراقبت مستمر و بهره‌برداری متناسب با کارکرد و هویت اثر وجود داشته باشد تا از بروز آسیب‌های مجدد جلوگیری شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: امامزاده چهل‌دختران نجم‌آباد بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان نظرآباد است و حفاظت از آن، مسئولیتی مشترک به شمار می‌رود. امیدواریم با تداوم تعامل میان دستگاه‌های مسئول، پیگیری تأمین اعتبارات و همراهی هیئت امنا و مردم منطقه، زمینه لازم برای مرمت و ساماندهی این مجموعه فراهم شود و این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

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