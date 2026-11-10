۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۵

حفاظت از هویت تاریخی نجم‌آباد با مرمت امامزاده چهل‌دختران

حفاظت از هویت تاریخی نجم‌آباد با مرمت امامزاده چهل‌دختران

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد از پیگیری تأمین اعتبار و رفع موانع مرمت امامزاده چهل‌دختران نجم‌آباد با هدف صیانت از هویت تاریخی و مذهبی این روستا خبر داد.

به گزارش میراث آریا، احسان بلالی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه با اشاره به برگزاری نشست مشترک مسئولان شهرستان نظرآباد برای بررسی وضعیت امامزاده چهل‌دختران نجم‌آباد اظهار کرد: حفاظت از آثار تاریخی و مذهبی یکی از ضرورت‌های مهم در صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی هر منطقه است و در همین راستا، وضعیت این مجموعه و موانع موجود در مسیر مرمت و ساماندهی آن با حضور امام جمعه شهرستان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه و اعضای هیئت امنای امامزاده مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد، افزود: در این نشست تلاش شد با نگاهی کارشناسی، مسائل و مشکلات موجود در مسیر مرمت این مجموعه شناسایی و راهکارهای لازم برای برطرف کردن آن‌ها بررسی شود. یکی از موضوعات محوری نیز ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت‌های اعتباری شهرستان و استان برای پیشبرد اقدامات حفاظتی و مرمتی بود.

او با تأکید بر اینکه مرمت آثار تاریخی باید بر اساس ضوابط تخصصی و با رعایت اصالت بنا انجام شود، گفت: در حفاظت از یک اثر تاریخی، آنچه اهمیت بیشتری دارد، حفظ هویت معماری، ویژگی‌های کالبدی و ارزش‌های تاریخی اثر است. بر همین اساس، هرگونه اقدام مرمتی در امامزاده چهل‌دختران باید با بهره‌گیری از نظر کارشناسان میراث فرهنگی و متناسب با ویژگی‌های اصیل بنا انجام شود.

بلالی توضیح داد: گاهی مداخلات غیراصولی و استفاده از شیوه‌های نامتناسب در بازسازی بناهای قدیمی، به‌جای حفاظت از اثر، موجب از بین رفتن بخشی از ارزش‌های تاریخی و معماری آن می‌شود؛ بنابراین ضروری است در تمام مراحل مرمت، اصول علمی و فنی مورد توجه قرار گیرد و میان ضرورت رفع آسیب‌های بنا و حفظ اصالت تاریخی آن تعادل برقرار شود.

این مسئول با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه‌های حفاظتی و مرمتی بیان کرد: یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای آغاز و تداوم اقدامات اجرایی، فراهم شدن اعتبارات مورد نیاز است. در این زمینه، موضوع پیگیری ظرفیت‌های مالی در سطح شهرستان و استان مطرح شده و تعامل میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند در تسریع روند تصمیم‌گیری و فراهم شدن زمینه اجرای برنامه‌ها مؤثر باشد.

او اظهار کرد: نگهداری و احیای آثار تاریخی و مذهبی نیازمند همکاری مجموعه‌ای از نهادهای اجرایی، متولیان اماکن مذهبی، هیئت امنا و مردم محلی است. هر اندازه این همکاری‌ها هدفمندتر و منسجم‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات حفاظتی نیز با کیفیت بیشتری فراهم خواهد شد.

بلالی با اشاره به ظرفیت امامزاده چهل‌دختران برای تقویت گردشگری مذهبی در منطقه نجم‌آباد افزود: اماکن مذهبی و تاریخی در بسیاری از مناطق روستایی، علاوه بر جایگاه اعتقادی و اجتماعی، بخشی از سرمایه فرهنگی و ظرفیت گردشگری آن منطقه محسوب می‌شوند. از این رو، ساماندهی چنین مجموعه‌هایی می‌تواند زمینه حضور بیشتر زائران و گردشگران، معرفی جاذبه‌های تاریخی روستا و تقویت ارتباط میان میراث فرهنگی و گردشگری را فراهم کند.

این مسئول ابراز کرد: توسعه گردشگری مذهبی زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که حفاظت از بنا، ساماندهی محیط پیرامونی، فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز و معرفی صحیح ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. در این مسیر، مشارکت مدیریت محلی و دستگاه‌های مرتبط اهمیت زیادی دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به حفاظت از آثار تاریخی تصریح کرد: نباید مرمت یک بنای تاریخی را اقدامی مقطعی و محدود به بازسازی کالبدی آن بدانیم؛ بلکه لازم است پس از انجام اقدامات حفاظتی نیز برنامه مشخصی برای نگهداری، مراقبت مستمر و بهره‌برداری متناسب با کارکرد و هویت اثر وجود داشته باشد تا از بروز آسیب‌های مجدد جلوگیری شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: امامزاده چهل‌دختران نجم‌آباد بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان نظرآباد است و حفاظت از آن، مسئولیتی مشترک به شمار می‌رود. امیدواریم با تداوم تعامل میان دستگاه‌های مسئول، پیگیری تأمین اعتبارات و همراهی هیئت امنا و مردم منطقه، زمینه لازم برای مرمت و ساماندهی این مجموعه فراهم شود و این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081901504
الناز دادمهر
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha