فسیل درخت کهن گلستان فرصتی برای گردشگری علمی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود شکیبا رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان، این نمونه را از آثار ارزشمند طبیعی منطقه دانست و گفت: فسیل تنه درخت در سال ۱۴۰۰ و هنگام عملیات تعریض جاده آزادشهر ـ شاهرود شناسایی شد و نیروهای محیط‌زیست پس از بررسی و تأیید موضوع، آن را به اداره‌کل منتقل کردند.

او با اشاره به ارزش پژوهشی این اثر افزود: مطالعه چنین نمونه‌هایی به شناخت پیشینه زمین‌شناختی و پوشش گیاهی گذشته منطقه کمک می‌کند و می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی و گسترش پژوهش‌های دیرینه‌شناسی گلستان مؤثر باشد.

شکیبا درباره شناسایی این نمونه توضیح داد: بررسی‌های اولیه، تعلق آن به گروه درختان سوزنی‌برگ را مطرح کرده است و تعیین دقیق گونه و دوره زمین‌شناختی آن به مطالعات و تأیید تخصصی نیاز دارد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش محیط‌زیست گلستان، اهدای قطعه‌ای از این تنه فسیل‌شده به موزه تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست را اقدامی برای شناساندن ظرفیت‌های طبیعی استان عنوان کرد و گفت: حضور این اثر

در مجموعه‌های تخصصی، علاوه بر کمک به حفاظت از میراث زمین‌شناختی، امکان استفاده علمی و آموزشی از آن را فراهم می‌کند.

او تأکید کرد: نگهداری اصولی بقایای فسیلی در موزه‌ها، در مستندسازی و پژوهش درباره تاریخ حیات نقش دارد و به انتقال دانش درباره تحولات زمین به نسل‌های آینده کمک می‌کند.

شکیبا همچنین از گردآوری ۱۰۰ قطعه فسیل گیاهی و جانوری در استان خبر داد و بیان کرد: این نمونه‌ها در موزه اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان نگهداری می‌شوند و به‌تازگی ۵۰ نمونه از این مجموعه برای بررسی و شناسایی دقیق به موزه تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در تهران ارسال شده است.

او حفاظت و معرفی آثار فسیلی را بخشی از مسئولیت مشترک در صیانت از میراث طبیعی کشور دانست و افزود: توجه به این آثار می‌تواند شناخت جامعه از تاریخ طبیعی سرزمین را افزایش دهد و فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست را تقویت کند.

فسیل‌های گیاهی و جانوری، شواهدی برای مطالعه شرایط محیطی، تغییرات اقلیمی و زیست‌بوم‌های گذشته‌اند. معرفی این میراث در گلستان، در کنار ارزش حفاظتی و پژوهشی، فرصتی برای پیوند آموزش با گردشگری علمی و آشنایی بیشتر با تاریخ طبیعی استان به شمار می‌رود.

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