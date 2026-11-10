۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۸

قدردانی از برگزیدگان «شاهنامه‌خوانی» در جشنواره موسیقی نواحی

قدردانی از برگزیدگان «شاهنامه‌خوانی» در جشنواره موسیقی نواحی

خانه شاهنامه ایران در هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از برگزیدگان بخش شاهنامه خوانی این رویداد موسیقایی قدردانی خواهد کرد.

به گزارش میراث آریا، در هجدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی، خانه شاهنامه ایران از برگزیدگان بخش شاهنامه‌خوانی قدردانی خواهد کرد و جوایزی برای شاهنامه‌خوانان برتر در نظر گرفته است.

همچنین در همکاری بین خانه شاهنامه ایران و جشنواره موسیقی نواحی از پیشکسوتان شاهنامه‌خوانی نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

تجلیل از شاهنامه‌خوانی و شاهنامه‌خوانان برای نخستین‌بار در این دوره از جشنواره به پیشنهاد خانه شاهنامه، در کنار نظامی‌خوانی، هوره، بیت‌خوانی، شروه‌خوانی و سایر آوازهای بومی ایران، در بخش آوازهای نواحی ایران انجام می‌شود و هنرمندانی از شهرهای مختلف کشورمان در این بخش از جشنواره حضور دارند.

هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با همکاری و همراهی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری کرمان، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، انجمن موسیقی ایران و انجمن موسیقی کرمان ۹ تا ۱۴ آذرماه به دبیری پیروز ارجمند در کرمان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081901506
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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