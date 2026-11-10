به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در پنجمین جلسه ستاد ملی شهدای میناب که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و به‌ویژه شهدای مظلوم میناب و لامرد، از پیگیری‌های دکتر صالحی‌امیری برای تشکیل و راه‌اندازی این ستاد قدردانی کرد و فعالیت آن را اقدامی فراتر از یک ماموریت اداری و سازمانی دانست.

قائم‌پناه با اشاره به ضرورت بازخوانی دستاوردها و ظرفیت‌های آشکارشده در جریان جنگ، اظهار کرد: جنگ آمریکا علیه ایران، رخدادی بزرگ بود که هنوز ابعاد و عمق توانمندی‌های نمایان‌شده در آن به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است. این رخداد نشان داد که بسیاری از تصورات درباره قدرت آمریکا و ظرفیت‌های ایران نیازمند بازنگری است.

وی با بیان اینکه نخستین حقیقت آشکارشده در این جنگ، قدرت ایران بود، افزود: این قدرت را باید باور کنیم، قدرتی که متعلق به همه ملت ایران است و به هیچ جناح، حزب یا گروه سیاسی اختصاص ندارد. توانمندی‌های موشکی و پهپادی، ظرفیت دفاعی و اهمیت راهبردی موقعیت ژئوپلیتیک ایران، به‌ویژه در تنگه هرمز و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی، از مؤلفه‌هایی بود که در این مقطع بیش از گذشته نمایان شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، انسجام اجتماعی را از دیگر جلوه‌های قدرت ملی ایران برشمرد و تصریح کرد: مردم با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، انتقادها و نارضایتی‌های موجود، در بزنگاه جنگ حول محور ایران گرد هم آمدند و از کشور دفاع کردند. حتی ایرانیان خارج از کشور و منتقدان نیز بر هویت ملی و تعلق خود به ایران تاکید کردند. این رخداد نشان داد که هویت ایرانی، ریشه‌دار و استوار است و تبلیغات و تهدیدهای معطوف به تضعیف پیوندهای تاریخی و تمدنی ملت ایران نتوانسته است این سرمایه بنیادین را از میان ببرد.

قائم‌پناه همچنین تداوم فعالیت ساختارهای سیاسی و مدیریتی کشور با وجود شهادت فرماندهان ارشد نظامی و فرمانده کل قوا در ساعات ابتدایی حمله را نشانه دیگری از ظرفیت و تاب‌آوری ساختاری ایران دانست و بر ضرورت شناخت عمیق‌تر این مؤلفه‌ها در تحلیل قدرت ملی تاکید کرد.

توسعه میناب باید بر پایه منابع واقعی و نیازهای اولویت‌دار مردم باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت واقع‌گرایی در برنامه‌های توسعه‌ای میناب گفت: نباید پروژه‌هایی را به مردم وعده دهیم که منابع مالی و اعتبارات لازم برای اجرای آنها تأمین نشده است. ابتدا باید از وجود اعتبار و امکان اجرای طرح اطمینان حاصل کنیم و سپس درباره آن به مردم وعده بدهیم، چراکه این رویکرد، زمینه‌ساز اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی خواهد بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه، حمایت‌های روان‌شناختی و تخصصی از خانواده‌های شهدای میناب را از مهم‌ترین اولویت‌های پس از این حادثه دانست و اظهار کرد: گزارش‌های روان‌شناسان و گروه‌های تخصصی نشان می‌دهد خانواده‌های داغدار با آسیب عمیق روانی مواجه‌اند و به حمایت‌های جدی، مستمر و متناسب با شرایط خاص خود نیاز دارند.

وی با اشاره به سنگینی و پیچیدگی فقدان فرزند برای والدین افزود: از دست دادن فرزند، تجربه‌ای متفاوت و بسیار دشوار است. خانواده‌هایی که فرزندان خود را پس از بازگشت از مدرسه در آغوش می‌گرفتند، اکنون با فقدانی عمیق و جبران‌ناپذیر مواجه شده‌اند. بنابراین، نباید نیازهای روانی و عاطفی این خانواده‌ها در میان برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای به حاشیه رانده شود.

قائم‌پناه با تاکید بر ضرورت طراحی مداخلات تخصصی برای مواجهه با پیامدهای این حادثه تصریح کرد: خانواده‌های آسیب‌دیده علاوه بر حمایت‌های معنوی و تقویت باورهای دینی، به خدمات تخصصی روان‌درمانی و برنامه‌های علمی مبتنی بر دانش روان‌شناسی تروما و سوگ جمعی نیاز دارند. باید از ظرفیت جامعه روان‌شناسی کشور و متخصصان این حوزه برای تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع و متناسب با شرایط خانواده‌های میناب استفاده شود.

وی با بیان اینکه سوگ جمعی با تجربه‌های معمول فقدان تفاوت دارد و ممکن است آثار آن سال‌ها در زندگی بازماندگان باقی بماند، خاطرنشان کرد: حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که خانواده‌ها بتوانند به‌تدریج از شرایط دشوار روانی عبور کنند و به زندگی عادی بازگردند. همچنین، با نظر متخصصان می‌توان زمینه برگزاری برنامه‌های مناسب برای بیان اندوه، تخلیه هیجانی و سوگواری جمعی را فراهم کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده در حوادثی همچون حادثه معدن طبس گفت: در میناب نیز باید ضمن تأمین نیازهای خانواده‌ها، شرایط لازم برای بازسازی تدریجی زندگی آنان فراهم شود و حمایت‌ها به اقدامات عمرانی و مادی محدود نماند.

قائم‌پناه در پایان با قدردانی مجدد از دکتر صالحی‌امیری و اعضای ستاد ملی شهدای میناب، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مردم این منطقه به نتایج مطلوب برسد و نام ایران همچنان در تاریخ بدرخشد.

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