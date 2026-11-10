۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۳

قائم‌پناه در در پنجمین جلسه ستاد ملی شهدای میناب:

قدرت ایران در جنگ آشکار شد/ حمایت روان‌شناختی از خانواده‌های شهدای میناب باید در اولویت باشد

قدرت ایران در جنگ آشکار شد/ حمایت روان‌شناختی از خانواده‌های شهدای میناب باید در اولویت باشد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه جنگ، ابعاد واقعی قدرت ملی ایران، از توان دفاعی و ژئوپلیتیک تا انسجام اجتماعی و استحکام ساختارهای مدیریتی را آشکار کرد، خواستار توجه جدی به پیامدهای روانی این حادثه بر خانواده‌های شهدای میناب و پرهیز از وعده‌های عمرانی فاقد پشتوانه اعتباری شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در پنجمین جلسه ستاد ملی شهدای میناب که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و به‌ویژه شهدای مظلوم میناب و لامرد، از پیگیری‌های دکتر صالحی‌امیری برای تشکیل و راه‌اندازی این ستاد قدردانی کرد و فعالیت آن را اقدامی فراتر از یک ماموریت اداری و سازمانی دانست.

قائم‌پناه با اشاره به ضرورت بازخوانی دستاوردها و ظرفیت‌های آشکارشده در جریان جنگ، اظهار کرد: جنگ آمریکا علیه ایران، رخدادی بزرگ بود که هنوز ابعاد و عمق توانمندی‌های نمایان‌شده در آن به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است. این رخداد نشان داد که بسیاری از تصورات درباره قدرت آمریکا و ظرفیت‌های ایران نیازمند بازنگری است.

وی با بیان اینکه نخستین حقیقت آشکارشده در این جنگ، قدرت ایران بود، افزود: این قدرت را باید باور کنیم، قدرتی که متعلق به همه ملت ایران است و به هیچ جناح، حزب یا گروه سیاسی اختصاص ندارد. توانمندی‌های موشکی و پهپادی، ظرفیت دفاعی و اهمیت راهبردی موقعیت ژئوپلیتیک ایران، به‌ویژه در تنگه هرمز و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی، از مؤلفه‌هایی بود که در این مقطع بیش از گذشته نمایان شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، انسجام اجتماعی را از دیگر جلوه‌های قدرت ملی ایران برشمرد و تصریح کرد: مردم با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، انتقادها و نارضایتی‌های موجود، در بزنگاه جنگ حول محور ایران گرد هم آمدند و از کشور دفاع کردند. حتی ایرانیان خارج از کشور و منتقدان نیز بر هویت ملی و تعلق خود به ایران تاکید کردند. این رخداد نشان داد که هویت ایرانی، ریشه‌دار و استوار است و تبلیغات و تهدیدهای معطوف به تضعیف پیوندهای تاریخی و تمدنی ملت ایران نتوانسته است این سرمایه بنیادین را از میان ببرد.

قائم‌پناه همچنین تداوم فعالیت ساختارهای سیاسی و مدیریتی کشور با وجود شهادت فرماندهان ارشد نظامی و فرمانده کل قوا در ساعات ابتدایی حمله را نشانه دیگری از ظرفیت و تاب‌آوری ساختاری ایران دانست و بر ضرورت شناخت عمیق‌تر این مؤلفه‌ها در تحلیل قدرت ملی تاکید کرد.

توسعه میناب باید بر پایه منابع واقعی و نیازهای اولویت‌دار مردم باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت واقع‌گرایی در برنامه‌های توسعه‌ای میناب گفت: نباید پروژه‌هایی را به مردم وعده دهیم که منابع مالی و اعتبارات لازم برای اجرای آنها تأمین نشده است. ابتدا باید از وجود اعتبار و امکان اجرای طرح اطمینان حاصل کنیم و سپس درباره آن به مردم وعده بدهیم، چراکه این رویکرد، زمینه‌ساز اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی خواهد بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه، حمایت‌های روان‌شناختی و تخصصی از خانواده‌های شهدای میناب را از مهم‌ترین اولویت‌های پس از این حادثه دانست و اظهار کرد: گزارش‌های روان‌شناسان و گروه‌های تخصصی نشان می‌دهد خانواده‌های داغدار با آسیب عمیق روانی مواجه‌اند و به حمایت‌های جدی، مستمر و متناسب با شرایط خاص خود نیاز دارند.

وی با اشاره به سنگینی و پیچیدگی فقدان فرزند برای والدین افزود: از دست دادن فرزند، تجربه‌ای متفاوت و بسیار دشوار است. خانواده‌هایی که فرزندان خود را پس از بازگشت از مدرسه در آغوش می‌گرفتند، اکنون با فقدانی عمیق و جبران‌ناپذیر مواجه شده‌اند. بنابراین، نباید نیازهای روانی و عاطفی این خانواده‌ها در میان برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای به حاشیه رانده شود.

قائم‌پناه با تاکید بر ضرورت طراحی مداخلات تخصصی برای مواجهه با پیامدهای این حادثه تصریح کرد: خانواده‌های آسیب‌دیده علاوه بر حمایت‌های معنوی و تقویت باورهای دینی، به خدمات تخصصی روان‌درمانی و برنامه‌های علمی مبتنی بر دانش روان‌شناسی تروما و سوگ جمعی نیاز دارند. باید از ظرفیت جامعه روان‌شناسی کشور و متخصصان این حوزه برای تدوین و اجرای برنامه‌ای جامع و متناسب با شرایط خانواده‌های میناب استفاده شود.

وی با بیان اینکه سوگ جمعی با تجربه‌های معمول فقدان تفاوت دارد و ممکن است آثار آن سال‌ها در زندگی بازماندگان باقی بماند، خاطرنشان کرد: حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که خانواده‌ها بتوانند به‌تدریج از شرایط دشوار روانی عبور کنند و به زندگی عادی بازگردند. همچنین، با نظر متخصصان می‌توان زمینه برگزاری برنامه‌های مناسب برای بیان اندوه، تخلیه هیجانی و سوگواری جمعی را فراهم کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده در حوادثی همچون حادثه معدن طبس گفت: در میناب نیز باید ضمن تأمین نیازهای خانواده‌ها، شرایط لازم برای بازسازی تدریجی زندگی آنان فراهم شود و حمایت‌ها به اقدامات عمرانی و مادی محدود نماند.

قائم‌پناه در پایان با قدردانی مجدد از دکتر صالحی‌امیری و اعضای ستاد ملی شهدای میناب، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مردم این منطقه به نتایج مطلوب برسد و نام ایران همچنان در تاریخ بدرخشد.

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کد خبر 1405081901507
یعقوب صلاحی
دبیر مهدی نورعلی

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