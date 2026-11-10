به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری امروز ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: هفت پروژه اولویت‌دار استان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشخص و برای دریافت اعتبارات به وزارت متبوع معرفی شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: در راستای تاکیدات مقام عالی وزارت مبنی بر زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ها با اولویت تامین زیرساخت‌ها، این اداره کل هفت پروژه مهم را در حوزه‌های مختلف برای تکمیل در دستور کار خود در نیمه دوم سال جاری قرار داده است.

او تاکید کرد: در بخش صنایع‌دستی تکمیل مجتمع آموزشی نمایشگاهی صنایع‌دستی با پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۸۰ درصد در شهرستان پارس‌آباد که از نیازهای اساسی ترویج و آموزش صنایع‌دستی در شمال استان بود، در اولویت قرار گرفته و تجهیز و اتمام آن نیازمند تامین اعتبار لازم است.

جباری در حوزه تامین زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری نیز به تامین زیرساخت ۲ پروژه و تکمیل راه دسترسی و برق‌رسانی برای ۴ پروژه اشاره کرد که با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳ همت و اشتغالزایی بیش از ۴۰۰ نفر در سطح استان در حال اجرا است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تصریح کرد: همچنین تکمیل موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر در مجموعه تاریخی بقعه شیخ حیدر، مرمت و حفاظت جمعه مسجد اردبیل و تکمیل رواق‌ها و کاشی‌کاری سر در مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از اولویت‌های کاری حوزه میراث‌فرهنگی تا پایان سال جاری محسوب می‌شود.

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