به گزارش خبرنگار میراث آریا، ژیلا خدادادی، روز سه‌شنبه، ۱۹ آبان ماه اظهار کرد: صنایع دستی صرفاً مجموعه‌ای از هنرهای سنتی و تولیدات بومی نیست، بلکه ظرفیتی ارزشمند برای ایجاد اشتغال، پرورش استعدادها و توانمندسازی اقتصادی افراد به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که می‌توان از آن برای فراهم کردن فرصت‌های تازه زندگی برای افرادی که نیازمند حمایت و بازتوانی اجتماعی هستند نیز بهره گرفت.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: با توجه به اهمیت مهارت‌آموزی در ایجاد زمینه‌های اشتغال و استقلال اقتصادی، تفاهم‌نامه‌ای آموزشی میان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز و اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران منعقد شد تا آموزش رشته‌های مختلف صنایع دستی در مجموعه‌های تحت پوشش طرف دوم دنبال شود.

او با اشاره به اهداف این تفاهم‌نامه گفت: معرفی رشته‌های صنایع دستی، آشنایی هنرجویان با پیشینه، اهمیت و ویژگی‌های این هنرها، توسعه و ترویج رشته‌های مختلف و ارتقای سطح مهارت‌های هنری و فنی زندانیان از مهم‌ترین محورهای این همکاری است.

این مسئول توضیح داد: دوره‌های آموزشی بر اساس نیازسنجی و اولویت رشته‌های مورد نیاز برگزار می‌شود و معاونت صنایع دستی استان نیز مسئولیت نظارت بر روند اجرای آموزش‌ها را بر عهده دارد تا محتوای دوره‌ها با استانداردهای تخصصی این حوزه مطابقت داشته باشد.

خدادادی یکی از بخش‌های مهم این تفاهم‌نامه را پیش‌بینی زمینه حمایت از اشتغال زندانیان پس از آزادی دانست و افزود: تسهیل روند صدور کارت صنعتگری برای زندانیان و معرفی آنان برای بهره‌مندی از تسهیلات مشاغل خانگی پس از آزادی، در صورت فراهم بودن شرایط و امکان، در چارچوب این همکاری مورد توجه قرار گرفته است.

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی البرز اضافه کرد: برگزاری آزمون‌های مربوطه و فراهم کردن زمینه دریافت گواهی پایان دوره برای هنرجویان واجد شرایط، در کنار مشارکت در نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های صنایع دستی و عرضه محصولات تولیدی زندانیان، از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.

او با تأکید بر ضرورت پیوند میان آموزش و اشتغال خاطرنشان کرد: ارزش مهارت‌آموزی زمانی آشکار می‌شود که فرد بتواند از آموخته‌های خود در زندگی و فعالیت اقتصادی بهره ببرد. از این منظر، صنایع دستی می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت بروز استعدادهای فردی، زمینه کسب درآمد و افزایش توانمندی اقتصادی زندانیان را پس از آزادی فراهم کند.

خدادادی یادآور شد: توجه به آموزش‌های مهارتی و استفاده از ظرفیت هنرهای سنتی در مسیر توانمندسازی افراد، می‌تواند گامی مؤثر در کاهش موانع بازگشت به زندگی اجتماعی و فراهم کردن فرصت مشارکت اقتصادی آنان باشد.

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