کشف فلزیاب در طالقان/ دو متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ مهدی داور با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه‌های انتظامی و مجموعه میراث‌فرهنگی در حفاظت از آثار تاریخی اظهار کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز، نیازمند هم‌افزایی و مشارکت همه ظرفیت‌های موجود در سطح استان است و در این زمینه، تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و به‌ویژه مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از اولویت‌های کاری یگان حفاظت به شمار می‌رود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، افزود: با توجه به گستردگی عرصه‌های تاریخی و ضرورت مراقبت مستمر از این محوطه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای انتظامی در مناطق دارای آثار تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارد. بر همین اساس، برگزاری جلسات تعاملی و تقویت هماهنگی با رده‌های مختلف فراجا در دستور کار این یگان قرار گرفته است تا با افزایش سطح همکاری‌ها، زمینه پیشگیری از تعرض به آثار تاریخی و برخورد به‌موقع با فعالیت‌های غیرمجاز فراهم شود.

او گفت: هشتم آبان‌ماه سال جاری، مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی طالقان که در ورودی جاده جدید هشتگرد مستقر بودند، به یک دستگاه خودروی سواری با دو سرنشین مشکوک شدند و پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی، یک دستگاه فلزیاب به همراه ملحقات آن را کشف کردند.

این مسئول بیان کرد: در پی این کشف، دو سرنشین خودرو دستگیر و به همراه تجهیزات مکشوفه به کلانتری منتقل شدند. پس از انجام اقدامات قانونی و اخذ دستور از مرجع قضایی، دستگاه فلزیاب و ملحقات آن به نفع اداره میراث‌فرهنگی ضبط شد و برای نگهداری به مأمور یگان حفاظت تحویل داده شد.

او تصریح کرد: پیشگیری از دسترسی افراد سودجو به ابزار و تجهیزات مورد استفاده در تعرض به محوطه‌های تاریخی، در کنار شناسایی و مراقبت از عرصه‌های میراثی، از ضرورت‌های حفاظت از این سرمایه‌های ملی است.

داور خاطرنشان کرد: همکاری مؤثر نیروهای انتظامی با یگان حفاظت میراث‌فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در افزایش ضریب حفاظت از آثار تاریخی، شناسایی به‌موقع موارد مشکوک و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به میراث ارزشمند فرهنگی داشته باشد. از این رو، تقویت تعاملات بین‌بخشی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انتظامی و مردمی برای صیانت از میراث‌فرهنگی استان البرز با جدیت دنبال می‌شود.

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