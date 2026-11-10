به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدروح‌الله سیدعسگری امروز ۱۹ آبتن ماه، در نشست شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان اصفهان که در اردوگاه فرهنگی شهید بهشتی شهرستان فلاورجان و با حضور علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی و اعضای شورای ملی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول کشور برگزار شد، گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی معاونت میراث فرهنگی، شناسایی و ثبت آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی در فهرست میراث ملی و همچنین تعیین حریم آثار ثبت‌شده است.

سیدالعسگری با اشاره به روند بررسی پرونده‌های ثبتی در استان اصفهان ادامه داد: با همکاری شورای عالی ثبت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان برنامه سه‌روزه برگزارشده در استان اصفهان، بیش از ۱۵۰ پرونده مربوط به آثار غیرمنقول تاریخی و فرهنگی در دست بررسی قرار گرفته که تاکنون تعدادی از این پرونده‌ها به تأیید رسیده است و روند بررسی سایر پرونده‌ها نیز ادامه دارد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به برنامه بررسی پرونده‌های تعیین حریم آثار تاریخی افزود: در روزهای آینده، تعیین حریم ۷۹ اثر در شهر اصفهان در قالب سه پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ موضوعی که در کنار پرونده‌های ثبت آثار غیرمنقول، حجم قابل توجهی از اقدامات تخصصی حوزه ثبت و حریم آثار تاریخی را در یک بازه زمانی کوتاه رقم می‌زند.

او با بیان اینکه مجموع پرونده‌های در دست بررسی در حوزه ثبت آثار غیرمنقول و تعیین حریم از ۲۰۰ پرونده فراتر می‌رود، تصریح کرد: بررسی این تعداد پرونده در یک بازه زمانی دو روزه، از نظر حجم فعالیت‌های تخصصی حوزه ثبت و حریم آثار تاریخی در استان، اقدامی قابل توجه به شمار می‌رود.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان، ثبت ملی آثار تاریخی را یکی از ابزارهای اساسی برای صیانت از میراث‌فرهنگی دانست و گفت: شناسایی آثار واجد ارزش، مستندسازی و قرار گرفتن آن‌ها در فهرست میراث ملی، علاوه بر فراهم کردن زمینه حمایت‌های مالی و اعتباری برای حفاظت و مرمت، پشتوانه قانونی لازم برای مقابله با تعرض و اقداماتی را ایجاد می‌کند که ممکن است به هویت تاریخی و فرهنگی این آثار آسیب وارد کند.

سیدالعسگری خاطرنشان کرد: پس از ثبت یک اثر در فهرست میراث ملی، امکان پیگیری قانونی در برابر اقداماتی که موجب تخریب، آسیب یا ایجاد خلل در وضعیت اثر شود، فراهم خواهد شد و دستگاه متولی می‌تواند بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه با متخلفان برخورد کند.

او همچنین با اشاره به اهمیت تعیین حریم آثار تاریخی تصریح کرد: تعیین حریم یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در مدیریت میراث فرهنگی استان اصفهان است؛ چراکه در کنار تهیه و تدوین ضوابط بافت‌های تاریخی شهرها و روستاها، لازم است وضعیت حریم آثار ثبت‌شده نیز مشخص شود.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان افزود: بخشی از آثار تاریخی استان با وجود قرار گرفتن در فهرست میراث ملی، همچنان از حریم مصوب و تعیین‌تکلیف‌شده برخوردار نیستند و پیگیری برای تعیین حریم این آثار از ضرورت‌های حفاظت مؤثر از میراث تاریخی استان به شمار می‌رود.

سیدالعسگری تأکید کرد: تعیین حریم آثار تاریخی، زمینه مشخص شدن ضوابط حفاظتی و نحوه مداخله در محدوده پیرامونی این آثار را فراهم می‌کند و می‌تواند از بروز تعرض‌ها و آسیب‌های احتمالی به بناها و محوطه‌های تاریخی جلوگیری کند.

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