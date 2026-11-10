به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جریان حضور در شهرستان گنبدکاووس، با جمعی از شهروندان شرق استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که با هدف بررسی مسائل و درخواست‌های مردمی برگزار شد، مراجعان به‌صورت مستقیم دغدغه‌ها و مطالبات خود را با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در میان گذاشتند.

فعالی نیز ضمن شنیدن درخواست‌های شهروندان و بررسی موضوعات مطرح‌شده، دستورات لازم را برای پیگیری و رسیدگی به مطالبات آنان صادر کرد.

انتهای پیام/