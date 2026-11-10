به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رمضان رحیمی امروز ۱۹ آبان ماه و در نشست شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان اصفهان که با حضور علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی کشور و اعضای شورای ملی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول در اردوگاه فرهنگی شهید بهشتی شهرستان فلاورجان برگزار شد، ثبت ملی آثار تاریخی این شهرستان را اقدامی ارزشمند در مسیر صیانت از میراث‌فرهنگی و انتقال این سرمایه‌ها به نسل‌های آینده دانست.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدامات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دوره مدیریت جدید گفت: در ماه‌های اخیر، تحولات قابل‌توجهی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور رقم خورده و حرکت در مسیر اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه درزمینهٔ توسعه گردشگری و توجه به ظرفیت‌های میراثی، با شتاب بیشتری دنبال شده است.

رحیمی ادامه داد: رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و پیگیری اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، پیش از آنکه نمایندگان مجلس مطالبات خود را در این زمینه مطرح کنند، آغازشده و این روند در بخش‌های مختلف آثار تاریخی و ثبت میراث‌فرهنگی قابل‌مشاهده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان فلاورجان افزود: این شهرستان از آثار تاریخی ارزشمند و واجد ویژگی‌های معماری و فرهنگی برخوردار است؛ بناهایی همچون کبوتر خانه‌ها، مساجد تاریخی و دیگر مجموعه‌های میراثی که هر یک‌بخشی از هویت تاریخی منطقه را بازتاب می‌دهند و ضرورت دارد با نگاه تخصصی، روند شناسایی، ثبت و حفاظت از آن‌ها دنبال شود.

او با اشاره به اهمیت برخی مجموعه‌های تاریخی شهرستان ازجمله خاتون، از پیگیری موضوع تأمین اعتبار برای حفاظت و احیای این مجموعه خبر داد و تصریح کرد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح‌شده و نمایندگان با اختصاص بخشی از اعتبارات در اختیار خود برای حمایت از این مجموعه موافقت و استقبال کرده‌اند.

رحیمی گفت: آثار تاریخی فلاورجان علاوه بر ارزش‌های فرهنگی و هویتی، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای معرفی شهرستان و توسعه گردشگری برخوردارند و لازم است حمایت از آن‌ها از مرحله ثبت ملی فراتر رفته و در قالب برنامه‌های مشخص حفاظت، مرمت و نگهداری دنبال شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اعلام آمادگی برای حمایت اعتباری از برنامه‌های حفاظت از میراث تاریخی شهرستان افزود: در کنار اعتبارات و ظرفیت‌های موجود در سطح شهرستان، فرمانداری و مجموعه مدیریت شهری نیز می‌توانند در پیشبرد این مسئولیت مشارکت مؤثری داشته باشند و با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، زمینه حفاظت اصولی از آثار تاریخی فراهم شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های مدیریت محلی در فلاورجان خاطرنشان کرد: وجود ۱۱ شهرداری و ۵۴ روستا در این شهرستان، ظرفیت مناسبی برای مشارکت در حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی ایجاد کرده است و باید از این توان برای اجرای برنامه‌هایی ماندگار و پایدار در حوزه میراث‌فرهنگی استفاده کرد.

رحیمی با تأکید بر اینکه ثبت ملی آثار تاریخی باید با حفاظت عملی و مستمر همراه باشد، گفت: هدف نهایی از این اقدامات، صیانت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی و حفظ آن‌ها برای آیندگان است و همه دستگاه‌ها، مدیران و افرادی که در این مسیر مشارکت می‌کنند، در شکل‌گیری این میراث ماندگار سهیم خواهند بود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از اولویت‌های مهم کشور است و در استان اصفهان نیز با توجه به رویکرد مدیریت ارشد استان نسبت به توسعه این بخش‌ها، شهرستان فلاورجان نیز این حوزه را در شمار اولویت‌های خود قرار داده است. ما در مجلس شورای اسلامی نیز برای حمایت از برنامه‌های این وزارتخانه و کمک به حفاظت از آثار تاریخی، از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

مدیریت میراث‌فرهنگی اصفهان در صیانت، مرمت و ثبت آثار تاریخی عملکرد قابل‌تقدیری دارد



رحیمی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از اقدامات مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در حوزه حفاظت، مرمت و ثبت آثار تاریخی گفت: پیگیری‌های تخصصی و تعامل مجموعه میراث‌فرهنگی استان، زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان فلاورجان شده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود ۵۰۴ اثر تاریخی در شهرستان فلاورجان ادامه داد: تاکنون حدود ۳۵ اثر از میراث تاریخی این شهرستان به ثبت ملی رسیده و امروز نیز ۴۱ پرونده تاریخی در شورای عالی ثبت موردبررسی قرار می‌گیرد که این روند می‌تواند گام مؤثری در شناسایی، حفاظت و صیانت از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی منطقه باشد.

او افزود: ثبت ملی، جایگاه قانونی و حفاظتی اثر را تقویت می‌کند و موجب می‌شود دستگاه‌های مسئول و مدیریت محلی با اهتمام بیشتری برای حفاظت، نگهداری و حراست از این میراث ارزشمند اقدام کنند.

رحیمی با اشاره به تنوع آثار تاریخی فلاورجان تصریح کرد: مساجد تاریخی، کبوتر خانه‌های متعدد، قلعه‌ها و خانه‌های تاریخی این شهرستان، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های شاخص میراث‌فرهنگی استان اصفهان را تشکیل می‌دهند؛ آثاری ارزشمند که هرکدام روایتگر بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت این سرزمین هستند و می‌توانند در جذب گردشگران و رونق اقتصادی منطقه نقش‌آفرینی کنند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیوند حفاظت از میراث تاریخی و توسعه اقتصادی افزود: آثار تاریخی علاوه بر ارزش فرهنگی و هویتی، از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم برخوردارند و بهره‌برداری مسئولانه از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه حضور گردشگران از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر را در فلاورجان فراهم کند.

او با اشاره به رویکردهای برنامه هفتم توسعه در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: توسعه گردشگری و صنایع‌دستی از سیاست‌هایی است که دولت باید برای تحقق آن اهتمام داشته باشد و شهرستان فلاورجان نیز از ظرفیت‌های مناسبی در این زمینه برخوردار است. ثبت آثار تاریخی می‌تواند زمینه لازم برای حفاظت بهتر از این ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از آن‌ها در مسیر توسعه گردشگری را فراهم کند.

رحیمی با تأکید بر ضرورت مشارکت مجموعه مدیریت محلی در حفاظت از میراث‌فرهنگی گفت: نماینده مردم، فرماندار، شهرداران، دهیاران و سایر مسئولان شهرستان در کنار مردم فلاورجان بر حفظ و نگهداری آثار تاریخی تأکیددارند و هدف این است که این میراث ارزشمند به بهترین شکل برای بهره‌مندی نسل‌های آینده و گردشگران داخلی و خارجی صیانت شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی همچنین با قدردانی از اقدامات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: سید رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با برنامه‌ریزی و پیگیری سیاست‌های این وزارتخانه، اقدامات متعددی را در سطح کشور و استان اصفهان دنبال کرده است که شایسته قدردانی است.

او با اشاره به فعالیت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، درزمینهٔ حفاظت، مرمت و ثبت آثار تاریخی تلاش‌های قابل‌توجهی داشته و از اقدامات وی و معاونان اداره‌کل در این حوزه قدردانی می‌کنم.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی همچنین از عملکرد رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فلاورجان یادکرد و گفت: آقای کریمیان با رویکردی تخصصی، موضوعات مرتبط با میراث‌فرهنگی شهرستان را پیگیری می‌کند و تعامل و هم‌افزایی مناسبی میان اداره شهرستان، نماینده مردم، فرماندار و سایر مسئولان محلی شکل‌گرفته است.

گفتنی است شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان اصفهان با حضور علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی و اعضای شورای ملی ثبت آثار تاریخی، فرهنگی غیرمنقول کشور، امروز سه‌شنبه در سالن جلسات اردوگاه فرهنگی شهید بهشتی شهرستان فلاورجان برگزار شد و پرونده‌های آثار تاریخی این شهرستان در دستور بررسی قرار گرفت.

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