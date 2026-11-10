به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در اختتامیه پنجمین دوره جایزه امیر، آیین تجلیل از جوانان اثرگذار اجتماعی ایران که هم‌زمان با سالروز پرواز جهادگر آسمانی، امیرمحمد اژدری، در سالن همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد، با تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی، فرهنگ ایثار و کنشگری جهادی در بازآفرینی هویت ملی، گفت: میناب تصویر واقعی ایران امروز و مقاومت، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ایرانی است، از این رو، باید این واقعه به حماسه‌ای ماندگار و الگویی الهام‌بخش برای نسل‌های آینده تبدیل کرد.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، به‌ویژه شهدای مظلوم میناب، امنیت و ثبات امروز کشور را مرهون ایثار و جان‌فشانی شهیدان دانست و اظهار کرد: اگر امروز در فضایی امن و با ثبات گرد هم آمده‌ایم و گفت‌وگو می‌کنیم، به برکت خون شهیدانی است که جان خود را فدا کردند تا ملت ایران در امنیت و آرامش زندگی کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با قدردانی از مجموعه‌های جهادی و جوانان اثرگذار اجتماعی در سراسر کشور، فعالیت آنان را امتداد یک جریان اصیل از مسئولیت‌پذیری و خدمت اجتماعی توصیف کرد و افزود: جهاد محدود به میدان نبرد نیست، جهاد در عرصه سازندگی، خدمت به مردم، مسئولیت اجتماعی و ساختن آینده کشور نیز تجلی پیدا می‌کند. حرکت جهادی جوانان امروز، مکمل مسیر شهیدان و در امتداد همان آرمان‌هایی است که برای آن ایثار کردند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت بازنگری در ادبیات تکریم شهیدان تصریح کرد: در مبانی اعتقادی ما، جایگاه شهیدان چنان رفیع است که باید از آنان طلب شفاعت کنیم. ما در برابر عظمت ایثار و فداکاری شهیدان، خود را در جایگاهی نمی‌بینیم که از آنان تجلیل کنیم، بلکه باید با احساس مسئولیت، مسیر و آرمان‌های آنان را ادامه دهیم.

او با اشاره به تغییر تصویر ایران در افکار عمومی جهان پس از تحولات اخیر و مقاومت ملت ایران، خاطرنشان کرد: پیش از جنگ ۱۲ روزه، رسانه‌های بزرگ غربی تصویری تیره و متفاوت از ایران در افکار عمومی جهان ساخته بودند اما ایستادگی ملت ایران و شهادت مظلومانه فرزندان این سرزمین، به‌ویژه کودکان میناب، این تصویر را دگرگون کرد و چهره‌ای تازه از ایران، مبتنی بر مقاومت، عزت و هویت ملی، به جهانیان نشان داد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به حضور خود در یکی از اجلاس‌های بین‌المللی در مادرید اسپانیا با مشارکت بیش از ۹۰ وزیر و ۱۷۶ هیئت، گفت: در آن اجلاس، متن از پیش آماده‌شده سخنرانی را کنار گذاشتم، پرچم ایران را به دست گرفتم و از میناب و مظلومیت کودکان شهید این سرزمین سخن گفتم. تاکید کردم که جهان باید بداند چه جنایتی در مدرسه شجره طیبه رخ داده است. واکنش حاضران و ابراز همدردی آنان با ملت ایران نشان داد که روایت حقیقت و بازنمایی مظلومیت ملت‌ها تا چه اندازه می‌تواند در شکل‌دهی به افکار عمومی جهانی اثرگذار باشد.

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت تبدیل میناب به یک موضوع ماندگار در حافظه تاریخی و حقوقی جهان افزود: در همین راستا، برنامه‌ای ملی با همکاری دستگاه‌های مرتبط تدوین کرده‌ایم و از مجموعه‌های جهادی و جوانان اثرگذار اجتماعی نیز دعوت می‌کنیم به این حرکت بپیوندند. هدف ما این است که میناب را از طریق روایتگری فرهنگی، مستندسازی تاریخی و پیگیری حقوقی در عرصه بین‌المللی به جهانیان معرفی کنیم و ابعاد این جنایت را در محاکم حقوقی جهان به ثبت برسانیم.

او با تاکید بر اینکه بازنمایی میناب نباید به اقدامات مقطعی و مناسبتی محدود شود، ادامه داد: باید از حادثه میناب به حماسه میناب برسیم و کودکان شهید این سرزمین را به‌عنوان اسطوره‌های ماندگار ایران به نسل جوان و افکار عمومی جهان معرفی کنیم. این موضوع باید در نظام آموزشی، دانشگاه‌ها، برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور جایگاهی پایدار پیدا کند تا میناب به بخشی از حافظه تاریخی و هویت مشترک ایرانیان تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت گسترش ساختار ملی این حرکت اظهار کرد: مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی کشور در این مسیر مسئولیت دارند و با مشارکت نهادهای ملی، مجموعه استان هرمزگان و مردم میناب، سازوکاری گسترده‌تر برای تحقق این هدف شکل خواهد گرفت. بازسازی و بازنمایی تصویر میناب در سطح جهانی، مأموریتی فراتر از یک اقدام اجرایی و در حقیقت مسئولیتی ملی و تاریخی است.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، از طراحی الگوی جدیدی برای گردشگری جنوب ایران با عنوان «گردشگری مقاومت» خبر داد و گفت: جهان امروز می‌خواهد بداند تنگه هرمز کجاست، میناب کجاست و چه ویژگی‌هایی در جغرافیای جنوب ایران وجود دارد که این ملت را به نماد ایستادگی و مقاومت تبدیل کرده است. بر همین اساس، در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برنامه‌ای جدید برای معرفی ظرفیت‌های جنوب کشور و توسعه گردشگری مقاومت طراحی کرده‌ایم.

او افزود: خوزستان در هشت سال دفاع مقدس دروازه مقاومت ایران بود و امروز هرمزگان و سراسر جغرافیای جنوب کشور، جایگاه برجسته‌ای در روایت مقاومت ملی دارند. در قالب این رویکرد، زمینه حضور و بازدید گردشگران و علاقه‌مندان از کشورهای مختلف را فراهم خواهیم کرد تا با جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، هویت و واقعیت مقاومت ملت ایران آشنا شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان، با تاکید بر ضرورت الگوسازی اجتماعی و بازنمایی ظرفیت جوانان در رسانه‌های ملی، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به تصویرسازی درست و روایت مؤثر از سرمایه‌های انسانی کشور نیاز داریم. حرکت جوانان جهادی باید در قاب رسانه و تلویزیون به نمایش گذاشته شود تا الگوهای واقعی مسئولیت‌پذیری، شجاعت، ایثار و دغدغه‌مندی اجتماعی در ذهن نسل جدید نهادینه شود.

او تاکید کرد: سرمایه واقعی ایران، جوانانی هستند که هم در میدان مقاومت ایستادگی می‌کنند و هم با انگیزه و احساس مسئولیت، برای حل مسائل مردم و ساختن آینده کشور تلاش می‌کنند. تا زمانی که ایران پابرجاست، این نسل نیز پاسدار هویت، فرهنگ و سربلندی ایران خواهد بود.

انتهای پیام/