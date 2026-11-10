به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین جابری‌انصاری مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در نشست با مدیران و کارشناسان مرکز امور بین‌الملل و دیپلماسی وزارتخانه، جمعی از مدیران حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روابط‌عمومی و جمعی از فعالان بخش‌خصوصی از جمله اکبر غمخوار، جمشید حمزه‌زاده، محمدحسین یزدانی و نظامی که ظهر امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل مرکز بین‌الملل برگزار شد، با تبیین جایگاه راهبردی رسانه در توسعه گردشگری، بر ضرورت ایجاد پیوندهای معنادار میان ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی و طبیعی کشور و نظام روایتگری رسانه‌ای تاکید کرد.

جابری‌انصاری با بیان اینکه ایران از پشتوانه‌ای کم‌نظیر از میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس و ظرفیت‌های تمدنی برخوردار است، فقدان زنجیره‌های ارتباطی منسجم را یکی از خلأهای جدی در بهره‌برداری از این مزیت‌ها دانست و گفت: تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که حرکت‌های بزرگ توسعه‌ای از مسیر خلق زنجیره‌های به‌هم‌پیوسته شکل می‌گیرند، درحالی‌که ما در ایجاد ارتباطات مستحکم و معنادار میان ظرفیت‌های موجود ضعف داریم و مجموعه‌ای از حلقه‌های منفصل، به‌تنهایی نمی‌توانند به رشد و توسعه منجر شوند.

مدیرعامل ایرنا با تاکید بر اینکه رسانه در معادلات امروز دیگر یک پیوست تبلیغاتی نیست، بلکه متن و بستر اصلی رویدادها و فرایندهای توسعه‌ای است، خواستار پیوند نظام‌مند رسانه‌های ملی با پروژه‌های ملی شد و افزود: باید میان مأموریت روابط‌عمومی و کارکرد حرفه‌ای رسانه تمایز قائل شد. رسانه زمانی اثربخش خواهد بود که بتواند مواد خام روابط‌عمومی را با خلق ارزش افزوده به محصولات رسانه‌ای جذاب و اثرگذار تبدیل کند و با جلب اعتماد و توجه مخاطب، زمینه انتقال پیام را فراهم آورد.

او با اشاره به ضرورت عبور از الگوهای محدود و قالب‌های تکراری در طراحی برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، تبلیغات غیرمستقیم و روایتگری مبتنی بر مزیت‌های واقعی ایران را از ظرفیت‌های مغفول برای توسعه تعاملات داخلی و بین‌المللی برشمرد و اظهار کرد: باید با شناخت دقیق بسترهای اجتماعی و علایق مخاطبان، از دریچه تاریخ، تمدن و فرهنگ گسترده ایران با جامعه ارتباط برقرار کنیم، چراکه تبلیغ مستقیم لزوماً به اثرگذاری منجر نمی‌شود و در برخی شرایط حتی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

جابری‌انصاری همچنین با تاکید بر ضرورت مواجهه حرفه‌ای رسانه‌ای با جامعه در شرایط دشوار خاطرنشان کرد: باید ظرفیت وزارت میراث‌فرهنگی، مجموعه‌های وابسته، انجمن‌ها و نهادهای مدنی در کنار رسانه‌های کشور، به بستری برای گفت‌وگوی مؤثر با جامعه و تقویت هویت و منافع ملی تبدیل شود.

مدیرعامل ایرنا در بخش دیگری از سخنان خود، شکل‌گیری همکاری‌های عملیاتی و مستمر میان این خبرگزاری و وزارت میراث‌فرهنگی را ضروری دانست و گفت: می‌توان با تعیین محورهای مشخص و تعریف برنامه‌های مشترک، از گام‌های کوچک اما عملیاتی آغاز کرد و به‌تدریج زمینه توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را فراهم آورد.

او همچنین با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست، از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست تکمیلی در خبرگزاری ایرنا با هدف بررسی ابعاد همکاری‌ها و تدوین برنامه‌های اجرایی مشترک خبر داد.

در ادامه این نشست که با حضور روزبه کردونی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی برگزار شد، محمدجواد حق‌شناس، پرهام جانفشان، محسن میر، سعید خال، حسین خواجه‌بیدختی، امین صانعی‌مهری و سایر حاضران دیدگاه‌های خود را درباره جایگاه رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های میراثی و گردشگری ایران، بازنمایی تصویری امن و واقع‌بینانه از کشور در عرصه بین‌المللی، اقناع سیاست‌گذاران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی این حوزه‌ها، نقش رسانه در رفع موانع توسعه گردشگری و ضرورت سرمایه‌گذاری فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار مطرح کردند.

همچنین بر تقویت تعاملات رسانه‌ای مستمر میان وزارت میراث‌فرهنگی و خبرگزاری ایرنا به‌منظور ارتقای نظام معرفی و روایتگری ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی، طبیعی و گردشگری ایران تاکید شد.

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