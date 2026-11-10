به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با مدیران جامعه هتلداران کردستان اظهار کرد: گردشگری یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی استان است و توسعه این حوزه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کردستان داشته باشد.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به نقش محوری بخش خصوصی در توسعه گردشگری افزود: بخش خصوصی بازوی اصلی این صنعت است و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای بدون مشارکت، همراهی و تعامل با فعالان و سرمایه‌گذاران این بخش امکان‌پذیر نیست.



او با تاکید بر حمایت از مجموعه‌های گردشگری استان عنوان کرد: پیگیری تسهیلات و حمایت‌های ویژه برای فعالان این حوزه در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوطه، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری فراهم شود.



وطن‌دوست در ادامه با قدردانی از عملکرد هتلداران و فعالان حوزه اقامت در دوران جنگ رمضان یادآور شد: فعالان صنعت گردشگری استان از هفته‌های آغازین حملات رژیم آمریکایی ـ صهیونیستی به کشور، با تکیه بر سنت دیرینه مهمان‌نوازی مردم کردستان، میزبان هم‌وطنان استان‌های درگیر جنگ بودند و بخشی از ظرفیت اقامتی خود را برای اسکان رایگان یا با تخفیف ویژه در اختیار آنان قرار دادند.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: مجموعه‌های اقامتی استان در آن شرایط دشوار، با وجود محدودیت‌ها، از تعدیل نیرو خودداری کردند و تلاش داشتند ضمن حفظ فعالیت مجموعه‌های خود، تعهداتشان در قبال کارکنان و مسئولیت اجتماعی خود را نیز حفظ کنند.



او با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در صنعت هتلداری گفت: نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت خدمات دارد و انتظار می‌رود آموزش مستمر، مهارت‌افزایی و به‌روزرسانی دانش کارکنان در دستور کار مدیران مراکز اقامتی قرار گیرد.



وطن‌دوست اظهار کرد: سطح خدمات در مجموعه‌های گردشگری باید متناسب با انتظارات گردشگران ارتقا یابد و در کنار آموزش کارکنان، تنوع‌بخشی به خدمات و استفاده از شیوه‌های نوین میزبانی نیز مورد توجه قرار گیرد.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه آنچه در ذهن مسافر ماندگار می‌شود، کیفیت خدمات و نحوه میزبانی است، افزود: رضایتمندی گردشگران باید محور فعالیت مجموعه‌های اقامتی باشد، چراکه ارائه خدمات شایسته و ایجاد تجربه‌ای مطلوب برای مسافران، در معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و افزایش ورود گردشگران تاثیرگذار است.



او با اشاره به ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و بخش خصوصی گفت: با همکاری جامعه هتلداران و سایر فعالان گردشگری می‌توان زمینه ارتقای خدمات، تقویت زیرساخت‌ها و توسعه پایدار گردشگری در استان را بیش از پیش فراهم کرد.

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