به گزارش خبرنگار میراث آریا، برنامه ملاقات مردمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، به عنوان پلی ارتباطی میان بدنه اجرایی و فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه‌های ماموریتی این اداره‌کل، همچون گذشته در روزهای سه‌شنبه هر هفته تداوم می‌یابد. در همین راستا روز سه‌شنبه ١٩ آبان ماه ١۴٠۵، یوسف سلمان‌خواه با حضور در ساختمان شماره یک اداره‌کل با مردم دیدار کرد.

این رویکرد راهبردی با هدف تکریم ارباب‌رجوع، تسریع در چرخه بررسی مطالبات، رفع موانع حقوقی و اداری مراجعان و همچنین ایجاد شفافیت حداکثری در ارائه خدمات تدوین شده است. پیوند میان جامعه محلی، فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد استانی، افزون بر تسهیل‌گری در حل مسائل زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر خواهد بود.

استمرار دیدارهای چهره‌به‌چهره، علاوه بر کاهش بروکراسی‌های اداری، گامی استوار در جهت پایش اثربخشی سیاست‌های اجرایی، ارتقای شاخص‌های رضایت‌مندی عمومی و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی در نظام اداری به‌شمار می‌رود.

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