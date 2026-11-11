به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ در جلسه با رئیس جهاد دانشگاهی اردبیل ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای سطح آموزش در حوزه گردشگری استان، گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته، روند آموزش در حوزه گردشگری اردبیل تاکنون به سطح مطلوب و رضایت‌بخش نرسیده است و لازم است ضمن آسیب‌شناسی موانع موجود، برنامه‌ریزی جدی‌تری برای ارتقای دانش و مهارت فعالان این حوزه صورت گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به تاکید استاندار اردبیل بر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و تقویت آموزش‌های تخصصی در این حوزه بیان کرد: لازم است خروجی کمی و کیفی تفاهم‌نامه‌ آموزشی موجود بین میراث‌فرهنگی و جهاد دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود تاکنون چه تعداد از فعالان گردشگری آموزش دیده‌اند، این آموزش‌ها تا چه اندازه اثربخش بوده و چه نتایجی در ارتقای کیفیت خدمات به همراه داشته است.

او تاکید کرد: اثربخشی آموزش صرفاً با برگزاری دوره و ارائه گواهینامه قابل سنجش نیست، بلکه باید آثار آن را در تغییر رفتار و عملکرد کارکنان تاسیسات گردشگری، نحوه مواجهه با مسافران و ارتقای سطح رضایتمندی گردشگران مشاهده کرد؛ همچنین باید مشخص شود آموزش‌های انجام‌شده تا چه اندازه در رونق گردشگری استان و بهبود کیفیت خدمات تاثیرگذار بوده است.

جباری با تاکید بر ضرورت الزام فعالان گردشگری به فراگیری آموزش‌های تخصصی، ادامه داد: فعالان شاغل در هتل‌ها، تاسیسات گردشگری و سایر واحدهای خدماتی باید آموزش را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از فعالیت حرفه‌ای خود بپذیرند؛ تشکل‌های حرفه‌ای نیز باید با اختصاص منابع، هزینه و انرژی لازم، در آموزش و توانمندسازی نیروهای تحت پوشش خود نقش فعال‌تری ایفا کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با نظارت استاندار اردبیل به‌عنوان رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر استان، تفاهم‌نامه‌ای جامع برای آموزش تمامی اعضای ستاد، صنوف و تشکل‌های مرتبط با حوزه گردشگری منعقد شود تا آموزش‌ها به‌صورت هدفمند، هماهنگ و مستمر دنبال شود.

او با اشاره به ظرفیت جهاد دانشگاهی در حوزه مطالعات اجتماعی و رفتارشناسی تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت جهاد دانشگاهی برای شناخت رفتار، سلیقه و ذائقه گردشگران می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه آموزش کمک کند؛ چراکه شناخت گردشگر امروز و انتظارات او، پیش‌نیاز طراحی خدمات متناسب و افزایش رضایتمندی مسافران است.

انتهای پیام/