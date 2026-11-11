۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل:

آموزش باید به یکی از الزامات توسعه و استانداردسازی خدمات گردشگری اردبیل تبدیل شود/ همکاری میراث‌فرهنگی و جهاد دانشگاهی در راستای توسعه خدمات گردشگری

آموزش باید به یکی از الزامات توسعه و استانداردسازی خدمات گردشگری اردبیل تبدیل شود/ همکاری میراث‌فرهنگی و جهاد دانشگاهی در راستای توسعه خدمات گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته، روند آموزش در حوزه گردشگری اردبیل تاکنون به سطح مطلوب و رضایت‌بخش نرسیده است و لازم است ضمن آسیب‌شناسی موانع موجود، برنامه‌ریزی جدی‌تری برای ارتقای دانش و مهارت فعالان این حوزه صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ در جلسه با رئیس جهاد دانشگاهی اردبیل ضمن تاکید بر ضرورت ارتقای سطح آموزش در حوزه گردشگری استان، گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته، روند آموزش در حوزه گردشگری اردبیل تاکنون به سطح مطلوب و رضایت‌بخش نرسیده است و لازم است ضمن آسیب‌شناسی موانع موجود، برنامه‌ریزی جدی‌تری برای ارتقای دانش و مهارت فعالان این حوزه صورت گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به تاکید استاندار اردبیل بر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و تقویت آموزش‌های تخصصی در این حوزه بیان کرد: لازم است خروجی کمی و کیفی تفاهم‌نامه‌ آموزشی موجود بین میراث‌فرهنگی و جهاد دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود تاکنون چه تعداد از فعالان گردشگری آموزش دیده‌اند، این آموزش‌ها تا چه اندازه اثربخش بوده و چه نتایجی در ارتقای کیفیت خدمات به همراه داشته است.

او تاکید کرد: اثربخشی آموزش صرفاً با برگزاری دوره و ارائه گواهینامه قابل سنجش نیست، بلکه باید آثار آن را در تغییر رفتار و عملکرد کارکنان تاسیسات گردشگری، نحوه مواجهه با مسافران و ارتقای سطح رضایتمندی گردشگران مشاهده کرد؛ همچنین باید مشخص شود آموزش‌های انجام‌شده تا چه اندازه در رونق گردشگری استان و بهبود کیفیت خدمات تاثیرگذار بوده است.

جباری با تاکید بر ضرورت الزام فعالان گردشگری به فراگیری آموزش‌های تخصصی، ادامه داد: فعالان شاغل در هتل‌ها، تاسیسات گردشگری و سایر واحدهای خدماتی باید آموزش را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از فعالیت حرفه‌ای خود بپذیرند؛ تشکل‌های حرفه‌ای نیز باید با اختصاص منابع، هزینه و انرژی لازم، در آموزش و توانمندسازی نیروهای تحت پوشش خود نقش فعال‌تری ایفا کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با نظارت استاندار اردبیل به‌عنوان رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر استان، تفاهم‌نامه‌ای جامع برای آموزش تمامی اعضای ستاد، صنوف و تشکل‌های مرتبط با حوزه گردشگری منعقد شود تا آموزش‌ها به‌صورت هدفمند، هماهنگ و مستمر دنبال شود.

او با اشاره به ظرفیت جهاد دانشگاهی در حوزه مطالعات اجتماعی و رفتارشناسی تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت جهاد دانشگاهی برای شناخت رفتار، سلیقه و ذائقه گردشگران می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه آموزش کمک کند؛ چراکه شناخت گردشگر امروز و انتظارات او، پیش‌نیاز طراحی خدمات متناسب و افزایش رضایتمندی مسافران است.

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کد خبر 1405082001536
توحید سیف
دبیر محمد آوخ

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