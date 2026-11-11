علیرضا تابش، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی «هگتا»، در دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سخنان خود را با یادآوری حکایت بازرگانی آغاز کرد که سعدی در باب سوم گلستان، «در فضیلت قناعت»، روایت کرده است. حکایتی که در آن بازرگان از تجارت میان چین، روم، هند، حلب و یمن سخن می‌گوید و روایت از جزیره کیش آغاز می‌شود؛ روایتی که یادآور جایگاه تاریخی این جزیره در ارتباطات و مبادلات منطقه‌ای است.

تابش با اشاره به ظرفیت جمعیتی، تاریخی و فرهنگی کشورهای عضو اکو گفت: فرصت اصلی منطقه در عبور از همسایگی جغرافیایی به هم‌پیوندی گردشگری است. مقصدهای منطقه قرار نیست مشابه یکدیگر باشند؛ بلکه می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های مکمل، تجربه‌های مشترک و ارزش اقتصادی بیشتری خلق کنند.

او برای نمونه به امکان طراحی مسیری گردشگری اشاره کرد که از سمرقند و بخارا در ازبکستان آغاز شود، از پیوندهای فرهنگی و تاریخی تاجیکستان بگذرد و در شیراز، شهر حافظ و سعدی، ادامه یابد. تحقق چنین مسیری به هماهنگی حمل‌ونقل، تسهیل تردد، همکاری بخش خصوصی و بازاریابی مشترک نیاز دارد.

مدیرعامل هگتا، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های طبیعی و دریایی، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را از مزیت‌های کیش برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برشمرد و گفت: کیش می‌تواند فراتر از یک مقصد گردشگری، دروازه تعامل، سرمایه‌گذاری و همکاری ایران با کشورهای منطقه باشد.

او با اشاره به ۲۰ آبان، روز کیش، بر جایگاه این جزیره در هویت تاریخی و دریایی ایران تأکید کرد و توسعه گردشگری را نیز فراتر از افزایش تعداد مسافران دانست؛ توسعه‌ای که باید برای اقتصاد مقصد، زندگی مردم محلی، میراث فرهنگی و محیط طبیعی ارزش‌آفرین باشد. به گفته او، پایداری هزینه‌ای اضافه بر توسعه نیست، بلکه شرط تداوم آن است.

تابش در پایان ابراز امیدواری کرد این سمپوزیوم به بیان ظرفیت‌ها و امضای تفاهم‌نامه‌ها محدود نماند و به اقداماتی مشخص و قابل سنجش، از جمله طراحی مسیرهای مشترک گردشگری و همکاری عملی میان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کشورهای عضو منجر شود. او یادآور شد که گام‌های نخست برای طراحی چنین مسیرهایی از سال گذشته آغاز شده است.

تابش در جمع‌بندی سخنان خود بر ضرورت تبدیل میراث مشترک کشورهای منطقه به بازار مشترک گردشگری تأکید کرد.‌

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