به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، گفت: این تفاهم‌نامه در نشست مشترک با حضور دکتر الهه پیامی، رئیس دانشگاه اریکه پرسپولیس، با هدف برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مشترک در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و آموزش به امضا و تبادل رسید.

او افزود: توسعه و گسترش همکاری‌های مشترک، استفاده از ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های طرفین و فراهم‌سازی زمینه ارتقای سطح علمی، آموزشی، فرهنگی و اجرایی، از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه است.

تاجیک با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این همکاری اظهار کرد: در مرحله نخست، برگزاری کارگاه‌ها و وبینارهای آموزشی با محوریت ورامین‌شناسی، جشنواره‌های فرهنگی و گردشگری، اجرای تورهای دانشجویی ورامین‌گردی، راه‌اندازی کتابخانه مجازی کتاب‌های منتشرشده با موضوع ایران‌شناسی و ورامین‌شناسی و همچنین تهیه و انتشار پادکست‌هایی با موضوع تاریخ، فرهنگ و هویت دشت ورامین در دستور کار قرار گرفته است که تلاش می‌شود تا پایان سال جاری اجرایی شوند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین در پایان تأکید کرد: تعامل و همکاری میان مجموعه‌های دانشگاهی و دستگاه‌های متولی میراث‌فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه، تقویت هویت بومی، گسترش گردشگری علمی و فرهنگی و بهره‌مندی بیشتر دانشجویان از فرصت‌های آموزشی و پژوهشی ایفا کند.

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