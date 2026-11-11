به گزارش خبرنگار میراث آریا بهزاد مریدی، روز سه‌شنبه 19 آبان ماه 1405در دیدار با مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، با تأکید بر جایگاه راهبردی گردشگری سلامت در توسعه صنعت گردشگری استان گفت: استان فارس به‌ویژه شیراز، به دلیل برخورداری از پزشکان متخصص، مراکز درمانی مجهز و بیمارستان‌های تخصصی، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه این حوزه و جذب گردشگران سلامت برخوردار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با بیان اینکه گردشگری سلامت می‌تواند به یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی و گردشگری استان تبدیل شود، افزود: معرفی توانمندی‌های پزشکی و درمانی استان فارس در سطح ملی و بین‌المللی، علاوه بر جذب بیماران و گردشگران خارجی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی خواهد بود.

مریدی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش سلامت، مجموعه‌های خیریه، فعالان گردشگری و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و توسعه همکاری‌های مشترک را گامی مؤثر در شناسایی، ساماندهی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود دانست.

در ادامه این نشست، مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت استان با تشریح کارنامه ۲۴ ساله فعالیت خیرین سلامت فارس، ارزش روز اقدامات انجام‌شده در این حوزه را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حاصل این مشارکت گسترده، ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار مترمربع زیربنای بهداشتی، درمانی و آموزشی، تأمین تجهیزات پزشکی، خودروهای مراکز اورژانس و توسعه زیرساخت‌های خدمات سلامت در استان بوده است.

علی اکبر رامجردی با اشاره به نقش خیرین در تأمین نیازهای اقامتی همراهان بیماران افزود: مجمع خیرین تأمین سلامت فارس دارای ۱۸ مرکز اقامتی همراه بیمار است که تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار نفرشب اسکان رایگان برای بیماران و همراهان نیازمند فراهم کرده‌اند. همچنین صندوق‌های حمایت از بیماران و دانشجویان و کمیته‌های تخصصی مجمع، بخش دیگری از خدمات این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

او با اشاره به محورهای توافق‌شده در این دیدار اظهار کرد: حمایت از ماندگاری آثار و نیت‌های خیرخواهانه، تسهیل مسائل و نیازهای خیرین در حوزه مأموریت‌های میراث فرهنگی و مساعدت در ساماندهی اقامتگاه‌های همراهان بیمار از جمله موضوعاتی بود که با استقبال و دستور مساعد مدیرکل میراث فرهنگی همراه شد.

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت استان از پیشنهاد تدوین طرح مشترک «هتل درمانی» و تشکیل کمیته گردشگری سلامت در مجمع خیرین تأمین سلامت خبر داد و ابراز امیدواری کرد با عملیاتی شدن این پیشنهادها، ظرفیت‌های درمانی، اقامتی و اجتماعی استان در قالب برنامه‌ای منسجم به خدمت توسعه گردشگری سلامت درآید.

رامجردی در پایان بر لزوم ایجاد مراکز هتل درمانی بخصوص برای سالمندان تاکید کرد وگفت :با اشاره به روند تغییرات جمعیتی کشور به سمت سالخوردگی باید تدابیری اندیشه شود تا بتوانیم پاسخگوی نسل سالخورده ای که هر روز، جمعیت آنها در حال افزایش است باشیم. باید برنامه ریزی آینده نگر برای ایجاد مراکز اقامتی درمانی انجام پذیرد مراکزی که بتواند اسکان و درمان سالمندان را همزمان پوشش دهد و حمایتگر آنان باشد.

این نشست را می‌توان سرآغاز شکل‌گیری همکاری‌های هدفمند میان حوزه میراث فرهنگی و مجموعه خیرین سلامت فارس در مسیر تقویت زیرساخت‌های گردشگری سلامت و ارتقای جایگاه شیراز به‌عنوان یکی از مقاصد مهم درمانی کشور دانست.

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