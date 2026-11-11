به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صدیقه اوجی امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵گفت: از هفته گذشته و در پی برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات پاکسازی و جمع‌آوری خار و خاشاک، علف‌های هرز و گیاهان خودرو از بدنه و پشت‌بام ارگ کریم‌خان، حمام وکیل و عمارت کلاه‌فرنگی آغاز شده است.

مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی زندیه شیراز با اشاره به ضرورت اجرای این اقدامات در راستای حفاظت و نگهداری از آثار ارزشمند تاریخی دوره زندیه افزود: در جریان بازدیدهای میدانی و با حضور کارشناسان حفاظت و مرمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس مستقر در ارگ کریم‌خان، نقاط مستعد آسیب شناسایی و پاکسازی شدند.

اوجی بیان اینکه انباشت خار و خاشاک و رشد گیاهان خودرو در مسیر آبراه‌ها می‌تواند در زمان بارندگی موجب انسداد مجاری هدایت آب شود، تصریح کرد: این مسئله زمینه نفوذ رطوبت به لایه‌های معماری و در نهایت آسیب به ساختار بناهای تاریخی را فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو شناسایی و رفع این عوامل آسیب‌رسان از اولویت‌های نگهداری مجموعه به شمار می‌رود.

او ادامه داد: اجرای چنین اقداماتی در چارچوب برنامه‌های حفاظت پیشگیرانه، ضمن کاهش عوامل تهدیدکننده، به افزایش عمر مفید مصالح و ساختار بناها کمک می‌کند و از روند تخریب تدریجی آثار تاریخی جلوگیری خواهد کرد.

مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی زندیه شیراز تأکید کرد: استمرار برنامه‌های مراقبتی و نگهداری اصولی، نقش مهمی در حفظ اصالت معماری و صیانت از ارزش‌های تاریخی بناهای شاخص مجموعه زندیه دارد و این اقدامات با هدف حفاظت از این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده دنبال می‌شود.

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