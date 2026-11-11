۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳

بازدید فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور از موزه بزرگ خراسان، مخزن موزه و محوطه تاریخی شهر توس

بازدید فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور از موزه بزرگ خراسان، مخزن موزه و محوطه تاریخی شهر توس

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور از موزه بزرگ خراسان و مخزن موزه بزرگ خراسان آرامگاه فردوسی و محوطه تاریخی شهر توس بازدید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه جاری از موزه بزرگ خراسان و مخزن موزه بزرگ خراسان آرامگاه فردوسی و محوطه تاریخی شهر توس بازدید کرد.

سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت از بخش‌های مختلف این مجموعه‌ها دیدن کرد و در جریان وضعیت حفاظت از آثار و بناهای تاریخی و ظرفیت‌های موجود  استان  قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور ضمن اشاره به اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی  بر ضرورت مراقبت مستمر و تقویت اقدامات حفاظتی برای پاسداری از این سرمایه‌های ارزشمند تاکید کرد.

او افزود: میراث تاریخی، امانت گذشتگان و دارایی آیندگان است و با حفاظت از این بناها و محوطه‌های تاریخی، هویت ملی را صیانت کرده و مسیر توسعه گردشگری و انتقال فرهنگ را هموار می‌کند.

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کد خبر 1405082001541
مرضیه امیری
دبیر مرضیه امیری

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