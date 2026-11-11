به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه جاری از موزه بزرگ خراسان و مخزن موزه بزرگ خراسان آرامگاه فردوسی و محوطه تاریخی شهر توس بازدید کرد.

سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت از بخش‌های مختلف این مجموعه‌ها دیدن کرد و در جریان وضعیت حفاظت از آثار و بناهای تاریخی و ظرفیت‌های موجود استان قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور ضمن اشاره به اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی بر ضرورت مراقبت مستمر و تقویت اقدامات حفاظتی برای پاسداری از این سرمایه‌های ارزشمند تاکید کرد.

او افزود: میراث تاریخی، امانت گذشتگان و دارایی آیندگان است و با حفاظت از این بناها و محوطه‌های تاریخی، هویت ملی را صیانت کرده و مسیر توسعه گردشگری و انتقال فرهنگ را هموار می‌کند.

انتهای پیام/