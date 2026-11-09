پیام تسلیت رئیس سیمافیلم در پی درگذشت کوروش زارعی؛ هنرمندی اثرگذار در هنر متعهد و تلویزیون

به گزارش میراث آریا، متن پیام مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم برای درگذشت گوروش زارعی بدین شرح است:

«با نام آن که هستی از آن اوست

خبر درگذشت هنرمند متعهد و باسابقه تئاتر و تلویزیون کشور، جناب آقای کوروش زارعی، موجب اندوه خانواده بزرگ تلویزیون و رسانه ملی و به‌خصوص کارکنان و هنرمندان مرکز سیمافیلم شد. آن زنده‌یاد هنر نمایش در ایران، در حالی به دیدار خالق شتافت که پس از عمری فعالیت در فاخرترین آثار نمایشی و تلویزیونی و ایفای نقش‌های ماندگار در مجموعه‌های نفیسی چون «یوسف پیامبر» و نیز با حضور دلسوزانه و اثرگذار خود در عرصه مدیریت هنرهای نمایشی، منشا خدمات ارزشمندی برای هنر متعهد انقلاب بود و همواره در این مسیر برای اعتلای فرهنگ این مرز و بوم کوشید.

خانواده هنرمندان و کارکنان سیمافیلم در کنار دیگر اعضای رسانه ملی و همه مخاطبان هنر او، یاد و خاطرۀ این هنرمند بزرگ را گرامی می‌دارند و به درگاه خدای بزرگ برای علو درجات او و آرامش و تسلای بازماندگانش دست به دعا می‌دارند.

مهدی نقویان

رئیس مرکز سیمافیلم»

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