صدور ۹ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات برای تاسیسات گردشگری همدان 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار چهارشنبه ۲۰ آبان گفت: این گواهینامه‌ها در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح استاندارد فعالیت تاسیسات گردشگری استان صادر می‌شوند و رعایت الزامات تعیین‌شده در فرایند ارزیابی واحدها مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون گردشگری استان همدان ادامه داد: استانداردسازی خدمات گردشگری از جمله اقدامات موثر در افزایش کیفیت خدمات، ارتقای رضایتمندی گردشگران و ایجاد اعتماد در استفاده از ظرفیت‌های اقامتی، پذیرایی و تفریحی استان است و استمرار این فرایند می‌تواند به بهبود کیفیت عرضه خدمات و تقویت جایگاه همدان به‌عنوان مقصد گردشگری کمک کند.

او در ادامه گزارشی از وضعیت موجود تاسیسات گردشگری استان همدان ارائه داد و گفت: این استان از ظرفیت متنوعی در حوزه‌های اقامتی، پذیرایی، تفریحی، گردشگری روستایی و کشاورزی و همچنین خدمات مسافرتی برخوردار است.

خاکسار اضافه کرد: در حال حاضر ۱۷ هتل، ۵ هتل‌آپارتمان، ۲۴ سفره‌خانه سنتی، ۱۱ مهمان‌پذیر، ۱۸ مجتمع بین‌راهی، ۱۷ مجتمع منفرد بین راهی، ۵ مرکز سرگرمی و تفریحی، ۶ مجتمع گردشگری، یک متل، ۲ اقامتگاه سنتی، یک رستوران بوتیک، ۲۹ اقامتگاه بوم‌گردی، ۶۲ خانه‌مسافر، ۱۸ مجموعه گردشگری کشاورزی، ۸۹ دفتر خدمات مسافرتی، ۴ مؤسسه آموزشی و یک شرکت عامل تطبیق در استان فعال هستند.

معاون گردشگری همدان تصریح کرد: این مجموعه متنوع، بخش‌های مختلف زنجیره خدمات گردشگری در همدان را پوشش می‌دهد و ظرفیت لازم برای ارائه خدمات به گردشگران در حوزه‌های اقامت، پذیرایی، تفریح، سفر و تجربه‌های بومی را فراهم کرده است، در کنار ظرفیت‌های اقامتی رسمی، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌مسافرها و اقامتگاه‌های سنتی امکان بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت روستاها و مناطق کمترشناخته‌شده استان و ارائه تجربه‌های متناسب با فرهنگ و سبک زندگی محلی را فراهم می‌کند.

خاکسار ادامه داد: از سوی دیگر، وجود ۱۸ مجموعه گردشگری کشاورزی نشان‌دهنده ظرفیت رو به توسعه همدان در زمینه پیوند گردشگری با فعالیت‌های کشاورزی و روستایی است، این بخش می‌تواند با معرفی تولیدات، شیوه‌های سنتی و نوین کشاورزی، فرآیند تولید محصولات و ظرفیت‌های طبیعی مناطق مختلف، زمینه شکل‌گیری تجربه‌های جدید گردشگری را فراهم کند و سفره‌خانه‌های سنتی، رستوران بوتیک و مراکز سرگرمی و تفریحی نیز در تکمیل تجربه گردشگران و افزایش تنوع خدمات نقش دارند.

او عنوان کرد: در بخش خدمات سفر نیز ۸۹ دفتر خدمات مسافرتی در استان فعال هستند که به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم زنجیره عرضه گردشگری، در زمینه برنامه‌ریزی سفر، ارائه خدمات مسافرتی و ساماندهی بخشی از تقاضای گردشگران فعالیت می‌کنند، همچنین وجود موسسات آموزشی و شرکت عامل تطبیق، ظرفیت‌های پشتیبان برای ارتقای دانش تخصصی، آموزش نیروی انسانی و نظارت بر کیفیت خدمات گردشگری استان را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری استان همدان در پایان گفت: مجموع این ظرفیت‌ها، در کنار جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و روستایی همدان، بستر مناسبی برای توسعه و تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان ایجاد کرده است. ساماندهی، ارتقای کیفیت و معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران، توزیع متوازن سفر در شهرستان‌ها و تقویت نقش گردشگری در اقتصاد محلی استان کمک کند.

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