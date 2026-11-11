راهکارهای قانونی مقابله با فعالیت تورهای گردشگری فاقد مجوز در همدان بررسی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در دیدار علی خاکسار، معاون گردشگری استان با عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب همدان که روز سه‌شنبه ۱۹ آبان انجام شد، موضوع فعالیت اشخاص و گروه‌های فاقد مجوز در زمینه تبلیغ و اجرای تورهای گردشگری به‌ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های فضای مجازی، همچنین فعالیت غیرمجاز برخی واحدهای اقامتی و خانه‌مسافرهای بدون مجوز مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست ضمن بررسی ابعاد این موضوع، بر ضرورت صیانت از حقوق گردشگران، حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز، بر تداوم همکاری میان دستگاه قضایی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری برای مقابله با تخلفات و صیانت از حقوق گردشگران، ساماندهی بازار خدمات گردشگری و اجرای ضوابط قانونی در برخورد با فعالیت‌های فاقد مجوز تاکید شد.

در این جلسه، مقرر شد فعالان و همکاران حوزه گردشگری، موارد مشاهده شده در زمینه برگزاری و فروش تورهای غیرمجاز گردشگری را به‌صورت مستمر رصد کرده و مستندات و شواهد مرتبط از جمله مدارک و مستندات دیجیتال، آگهی‌ها و محتوای تبلیغاتی منتشرشده در فضای مجازی را برای بررسی و پیگیری قانونی به کمیته بازرسی اداره‌کل ارائه کنند.

همچنین مقرر شد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با استناد به تاییدیه دادستانی و از طریق مکاتبه با مراجع و مسئولان ذی‌ربط، اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتشار تبلیغات تورهای گردشگری فاقد مجوز در بسترهای تبلیغاتی و پلتفرم‌های مجازی پیگیری کند.

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