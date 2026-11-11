مرمت مقبره شیخ بابالقمان سرخسی در دستور کار میراث فرهنگی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدجواد موسوی امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در دیدار با مجید بیکی، فرماندار شهرستان سرخس و ابراهیم شعبان‌پور، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان که با محوریت مرمت، ساماندهی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری آثار تاریخی شهرستان برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرمت مقبره شیخ بابالقمان سرخسی در دستور کار اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی قرار گرفته و طی ماه جاری اجرایی می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی افزود: در مرحله نخست، نورپردازی این بنای تاریخی در اولویت اقدامات قرار دارد.

او هم‌چنین در خصوص تکمیل طرح باغ ایرانی در محوطه پیرامونی مقبره شیخ بابالقمان به مساحت چهار هکتار، بر اجرای طرح مطابق برنامه زمان‌بندی و متناسب با تخصیص اعتبارات تأکید کرد.

هم‌چنین مجید بیکی فرماندار شهرستان سرخس در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ و احیای آثار تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، خواستار تأمین و اختصاص اعتبارات لازم برای مرمت و ساماندهی بناهای تاریخی ارزشمند سرخس، به‌ویژه مقبره شیخ بابالقمان و رباط شرف شد.

هم‌چنین ابراهیم شعبان‌پور مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس گزارشی از عملکرد این اداره ارائه و اظهار کرد: بیش از ۱۱ هزار مترمربع از طرح باغ ایرانی محوطه پیرامونی مقبره شیخ بابالقمان سرخسی تاکنون اجرا و قریب به ۲۰ هزار مترمربع باقی مانده در دستورکار قرار دارد.

شعبان‌پور اضافه کرد: در حال حاضر، مرمت بنا در دستورکار قرار گرفته که حذف الحاقات بنا، بندکشی، اصلاح آبروهای گنبدخانه، نورپردازی و روشنایی بنا و صفه پیرامونی بنا با توجه به مصوبات کمیته فنی استان جزو برنامه‌های مرمتی این اثر ارزشمند خواهد بود.

مقبره بابا لقمان سرخسی که در یک کیلومتری شمال شهر سرخس واقع شده، یکی از شاهکارهای معماری سلجوقی به شمار می‌آید. این بنای آجری عظیم که در نزد مردم بومی به نام «الغ بابا» نیز شناخته می‌شود، در مجاورت مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد.

آرامگاه بابا لقمان سرخسی نه تنها یکی از دیدنی‌ترین جاذبه‌های استان خراسان رضوی محسوب می‌شود، بلکه در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۱۶۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این مقبره که پس از گذشت هزار سال هنوز ابهت خود را حفظ کرده، نمادی از عظمت معماری و عرفان ایرانی است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدجواد موسوی امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در دیدار با مجید بیکی، فرماندار شهرستان سرخس و ابراهیم شعبان‌پور، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان که با محوریت مرمت، ساماندهی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری آثار تاریخی شهرستان برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرمت مقبره شیخ بابالقمان سرخسی در دستور کار اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی قرار گرفته و طی ماه جاری اجرایی می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی افزود: در مرحله نخست، نورپردازی این بنای تاریخی در اولویت اقدامات قرار دارد.

او هم‌چنین در خصوص تکمیل طرح باغ ایرانی در محوطه پیرامونی مقبره شیخ بابالقمان به مساحت چهار هکتار، بر اجرای طرح مطابق برنامه زمان‌بندی و متناسب با تخصیص اعتبارات تأکید کرد.

هم‌چنین مجید بیکی فرماندار شهرستان سرخس در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ و احیای آثار تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، خواستار تأمین و اختصاص اعتبارات لازم برای مرمت و ساماندهی بناهای تاریخی ارزشمند سرخس، به‌ویژه مقبره شیخ بابالقمان و رباط شرف شد.

هم‌چنبن ابراهیم شعبان‌پور مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس گزارشی از عملکرد این اداره ارائه و اظهار کرد: بیش از ۱۱ هزار مترمربع از طرح باغ ایرانی محوطه پیرامونی مقبره شیخ بابالقمان سرخسی تاکنون اجرا و قریب به ۲۰ هزار مترمربع باقی مانده در دستورکار قرار دارد.

شعبان پور اضافه کرد در حال حاضر، مرمت بنا در دستورکار قرار گرفته که حذف الحاقات بنا، بندکشی، اصلاح آبروهای گنبدخانه، نورپردازی و روشنایی بنا و صفه پیرامونی بنا با توجه به مصوبات کمیته فنی استان جزو برنامه های مرمتی این اثر ارزشمند خواهد بود.

مقبره بابا لقمان سرخسی که در یک کیلومتری شمال شهر سرخس واقع شده، یکی از شاهکارهای معماری سلجوقی به شمار می‌آید. این بنای آجری عظیم که در نزد مردم بومی به نام «الغ بابا» نیز شناخته می‌شود، در مجاورت مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد.

آرامگاه بابا لقمان سرخسی نه تنها یکی از دیدنی‌ترین جاذبه‌های استان خراسان رضوی محسوب می‌شود، بلکه در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۱۶۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این مقبره که پس از گذشت هزار سال هنوز ابهت خود را حفظ کرده، نمادی از عظمت معماری و عرفان ایرانی است.

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