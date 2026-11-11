۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸

بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی قزوین از طرح توسعه هتل پنج ستاره ایرانیان/ گامی تازه در مسیر ارتقای زیرساخت‌های گردشگری قزوین

بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی قزوین از طرح توسعه هتل پنج ستاره ایرانیان/ گامی تازه در مسیر ارتقای زیرساخت‌های گردشگری قزوین

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در بازدید از طرح توسعه هتل ایرانیان، روند اجرای این پروژه را با هدف ارتقای سطح خدمات و افزایش ظرفیت‌های اقامتی استان مورد بررسی قرار داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، طرح توسعه هتل ایرانیان با هدف تبدیل این مجموعه از هتل سه‌ستاره به پنج‌ستاره درحال اجراست که می‌تواند گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان باشد.

این طرح در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع و با زیربنای ۷ هزار و ۱۳۰ مترمربع احداث می‌شود و برآورد سرمایه‌گذاری آن بالغ بر یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و با اجرای این پروژه، زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۹۰ نفر فراهم خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در حاشیه این بازدید  با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری، توسعه تأسیسات اقامتی استاندارد و متناسب با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری قزوین را از الزامات رونق این صنعت و افزایش ماندگاری گردشگران در استان دانست.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082001553
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

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