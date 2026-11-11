به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، طرح توسعه هتل ایرانیان با هدف تبدیل این مجموعه از هتل سه‌ستاره به پنج‌ستاره درحال اجراست که می‌تواند گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان باشد.

این طرح در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع و با زیربنای ۷ هزار و ۱۳۰ مترمربع احداث می‌شود و برآورد سرمایه‌گذاری آن بالغ بر یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و با اجرای این پروژه، زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۹۰ نفر فراهم خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری، توسعه تأسیسات اقامتی استاندارد و متناسب با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری قزوین را از الزامات رونق این صنعت و افزایش ماندگاری گردشگران در استان دانست.

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