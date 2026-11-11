به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمد عبودزاده، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، در دیدار با عزیز مرداس، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، راهکارهای توسعه بازارهای فروش صنایع‌دستی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی این حوزه را بررسی کرد.

در این نشست، درباره توسعه و ترویج بازارچه‌های صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از زمینه‌های مهم حمایت از تولیدکنندگان بومی و رونق کسب‌وکارهای هنری بحث و بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه مناسب برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و صنعتگران دزفول تأکید شد.

عزیز مرداس، سرپرست فرمانداری ویژه دزفول، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های بومی، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای هنرمندان و صنعتگران شهرستان داشته باشد.

او همچنین با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از جایگاه بین‌المللی دزفول در حوزه کپوبافی، فعال‌سازی دبیرخانه شهر جهانی کپو را ضروری دانست و خواستار تدوین و پیگیری برنامه‌های عملیاتی برای معرفی، توسعه و ترویج این هنر با مشارکت دستگاه‌های مرتبط شد.

در ادامه این دیدار، تقویت زیرساخت‌های عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان بومی و برنامه‌ریزی برای معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های هنری و فرهنگی دزفول به‌عنوان محورهای همکاری مورد تأکید قرار گرفت.

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