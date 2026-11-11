به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، توسعه همکاری‌های بین‌رشته‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آزمایشگاهی و گسترش تعاملات علمی در نشست سالانه کارگروه تخصصی زیست‌فناوری شبکه آزمایشگاهی کشور مورد تأکید قرار گرفت.

این نشست با هدف معرفی ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی پژوهشگاه، بررسی عملکرد و توانمندی‌های کارگروه تخصصی زیست‌فناوری و شناسایی زمینه‌های توسعه همکاری میان اعضا و مجموعه‌های فعال این حوزه برگزار شد. در این نشست، مجتبی نسب و زمردی‌پور از شبکه آزمایشگاهی کشور، نژادمقدم دبیر کارگروه تخصصی زیست‌فناوری، غلامرضا رحمانی رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، سحر نوحی رابط علمی و اجرایی پژوهشگاه با شبکه آزمایشگاهی کشور، پرستو عرفان‌منش از کارشناسان پژوهشگاه و عضو کارگروه تخصصی زیست‌فناوری و همچنین ۱۵ نفر از اعضای این کارگروه حضور داشتند.

تأکید بر ظرفیت علوم زیستی در مطالعات میراث‌فرهنگی

در ابتدای نشست، غلامرضا رحمانی، رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان، به معرفی ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و توانمندی‌های پژوهشگاه پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از دستاوردهای علوم نوین در مطالعات میراث‌فرهنگی اظهار کرد: پیشرفت‌های علوم زیستی، ژنتیک، میکروبیولوژی، زیست‌فناوری و فناوری‌های نوین آزمایشگاهی در سال‌های اخیر، ظرفیت‌های ارزشمندی برای شناخت و بازخوانی ابعاد ناشناخته گذشته فراهم کرده است.

رحمانی همچنین بر ضرورت شکل‌گیری ارتباطی منسجم و هدفمند میان باستان‌شناسان، زیست‌شناسان، متخصصان ژنتیک و میکروبیولوژی، کارشناسان علوم آزمایشگاهی، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های تخصصی تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌رشته‌ای را از الزامات توسعه پژوهش‌های علمی در حوزه میراث فرهنگی دانست.

ظرفیت ۲۷۲ عضو متخصص در کارگروه تخصصی زیست‌فناوری

در ادامه، مجتبی نسب از شبکه آزمایشگاهی کشور، با تأکید بر اهمیت راهبردی زیست‌فناوری و ارتباط مستقیم این حوزه با سلامت جامعه، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های تخصصی و علمی آن تأکید کرد.

او با اشاره به عضویت بیش از ۲۷۰ نفر از متخصصان و فعالان حوزه زیست‌فناوری در کارگروه تخصصی این حوزه در سطح کشور، اظهار داشت: این ظرفیت گسترده تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت توان علمی و فناورانه کشور و مواجهه مؤثرتر با چالش‌های موجود ایفا کند.

نسب همچنین با اشاره به ماهیت فعالیت‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی و ارتباط آن با مفهوم زمان و تاریخ، فعالیت متخصصان این مجموعه را نوعی سفر در گذشته توصیف کرد که از طریق مطالعه و مرمت آثار تاریخی، بخشی از پیشینه، دانش و توانمندی‌های تاریخی کشور را آشکار می‌سازد.

وی شناخت این پیشینه را زمینه‌ای برای درک بهتر ظرفیت‌های کشور در گذشته و حال و برنامه‌ریزی برای حرکت به سوی آینده‌ای توانمندتر دانست.

نسب در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت استفاده فعالانه‌تر از ظرفیت‌های شبکه تأکید کرد و از اعضای کارگروه خواست با ارائه پیشنهادها و تعریف برنامه‌های اجرایی متناسب با نیازهای تخصصی خود، در توسعه فعالیت‌های مشترک پیش‌قدم شوند.

به گفته وی، مشارکت مستقیم اعضا در طراحی و پیشنهاد برنامه‌ها می‌تواند ضمن کاهش برخی فرایندهای زمان‌بر، زمینه اجرای سریع‌تر و اثربخش‌تر فعالیت‌های تخصصی را فراهم کند.

ارائه گزارش عملکرد و معرفی توانمندی‌های کارگروه

در بخش بعدی نشست، نژادمقدم، دبیر کارگروه تخصصی زیست‌فناوری، گزارشی از وضعیت اعضا، ترکیب تحصیلات و ظرفیت‌های تجهیزاتی و خدماتی این کارگروه ارائه کرد.

بر اساس آمار اعلام‌ شده، در زمان برگزاری نشست، ۲۷۲ نفر در کارگروه تخصصی زیست‌فناوری عضویت داشتند. از این تعداد، ۱۱۰ نفر معادل ۴۳درصد دارای مدرک دکترای تخصصی، ۱۱۵ نفر معادل ۴۴ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۳۹ نفر معادل ۱۴ درصد دارای مدرک کارشناسی بودند. همچنین یک نفر از اعضا دارای مدرکی پایین‌تر از کارشناسی بود.

نژادمقدم در ادامه، از شناسایی یک‌هزار و ۲۵۶ تجهیز و آزمایشگاه در حوزه فعالیت این کارگروه خبر داد و با ارائه آماری از تجهیزات موجود و سهم آن‌ها در ارائه خدمات آزمایشگاهی، به تشریح ظرفیت‌های زیرساختی و خدماتی مجموعه اعضا پرداخت.

وی همچنین محورهای پیشنهادی برای توسعه فعالیت‌های مشترک را تشریح کرد. برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، تألیف و انتشار کتاب، تدوین استانداردهای ملی، نیازسنجی برای برگزاری مقایسات آزمایشگاهی، کالیبراسیون تجهیزات، مشارکت در طرح‌های مازادیابی و اشتراک‌گذاری اقلام مرجع از جمله زمینه‌های مطرح‌شده برای گسترش همکاری میان اعضای کارگروه بود.

طرح چالش‌ها و تبادل نظر درباره راهکارهای توسعه همکاری

در ادامه، پرستو عرفان‌منش، کارشناس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و عضو کارگروه تخصصی زیست‌فناوری، به بیان برخی چالش‌ها و مسائل موجود در مسیر فعالیت‌های کارگروه پرداخت و پرسش‌هایی را درباره خدمات و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه مطرح کرد.

نژادمقدم نیز در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، توضیحات لازم را درباره موضوعات مورد بحث و ظرفیت‌های موجود ارائه داد.

پس از آن، اعضای حاضر در نشست به بحث و تبادل نظر پرداختند و دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل تخصصی خود را درباره عملکرد کارگروه، چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای ارتقای تعاملات علمی و آزمایشگاهی مطرح کردند.

در این بخش، مجتبی نسب نیز به پرسش‌های مرتبط با حوزه مسئولیت‌ها و فعالیت‌های شبکه آزمایشگاهی کشور پاسخ داد و توضیحاتی درباره ظرفیت‌ها، خدمات و زمینه‌های همکاری این شبکه ارائه کرد.

تأکید بر تداوم همکاری پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی کشور

در بخش دیگری از نشست، از تلاش‌ها و نقش مؤثر سحر نوحی، رابط علمی و اجرایی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با شبکه آزمایشگاهی کشور، در برقراری و تقویت ارتباطات و پیگیری امور مشترک قدردانی شد.

همچنین مقرر شد گزارش تفصیلی ظرفیت‌ها، امکانات و فعالیت‌های تخصصی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، از طریق رابط پژوهشگاه برای شبکه آزمایشگاهی کشور ارسال شود تا زمینه برنامه‌ریزی و پیگیری همکاری‌های مستمر، هدفمند و اثربخش میان دو مجموعه فراهم شود.

بازدید از ظرفیت‌های آزمایشگاهی پژوهشگاه

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان از بخش‌های مختلف و زیرساخت‌ها و امکانات آزمایشگاهی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بازدید کردند.

این بازدید با هدف آشنایی نزدیک‌تر اعضای کارگروه با تجهیزات، امکانات، خدمات تخصصی و فعالیت‌های پژوهشی این مجموعه انجام شد و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های موجود و بررسی زمینه‌های همکاری علمی و آزمایشگاهی فراهم آورد.

برگزاری این نشست و بازدید تخصصی در راستای تقویت تعاملات علمی و توسعه همکاری‌های بین‌رشته‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری گسترده‌تر از توانمندی‌های شبکه آزمایشگاهی کشور و ظرفیت‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پیشبرد طرح‌های پژوهشی و فناورانه مشترک باشد.

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