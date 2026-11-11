احمد تجری، مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در یادداشتی نوشت: ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره و اندیشه بانویی است که جایگاه ایشان در تاریخ اسلام، فراتر از یک شخصیت برجسته مذهبی، الگویی ماندگار از آگاهی، کرامت انسانی، حق‌طلبی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به شمار می‌رود.

حضرت فاطمه زهرا (س) در دوره‌ای کوتاه از حیات پربرکت خویش، معیاری روشن از پیوند میان ایمان و عمل، معنویت و آگاهی، و عبادت و مسئولیت اجتماعی ارائه کردند. در مکتب ایشان، دینداری تنها به مناسک و رفتارهای فردی محدود نمی‌شود؛ بلکه در دفاع از حقیقت، پاسداری از عدالت، حمایت از محرومان، صیانت از حقوق انسان‌ها و حساسیت نسبت به سرنوشت جامعه نیز معنا پیدا می‌کند.

یکی از مهم‌ترین ابعاد شخصیت حضرت زهرا (س)، مسئولیت ایشان در برابر تحولات اجتماعی و انحراف از مسیر حق بود. این رویکرد نشان می‌دهد که سکوت در برابر بی‌عدالتی و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه، با روح تعالیم فاطمی سازگار نیست. از این منظر، سیره آن حضرت نه‌تنها الگویی برای زندگی فردی و خانوادگی، بلکه منشوری برای اخلاق اجتماعی و مسئولیت عمومی است.

امروز ، بازخوانی مکتب فاطمی می‌تواند راهگشای بازاندیشی در مناسبات انسانی و اجتماعی باشد. تأکید بر صداقت، عدالت، امانت‌داری، کرامت انسان، همدلی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، از جمله آموزه‌هایی است که می‌توانند در تقویت بنیان‌های اخلاقی جامعه نقش‌آفرین باشند.

در این میان، یکی از پیام‌های مهم ایام فاطمیه، ضرورت تبدیل ارزش‌های دینی و اخلاقی به رفتارهای عینی و مسئولانه است. خانواده به‌عنوان نخستین کانون تربیت و انتقال ارزش‌ها، نهادهای اجتماعی به‌عنوان بستر مشارکت و همبستگی، و دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان متولیان خدمت عمومی، هر یک می‌توانند با الهام از این مکتب، در تقویت عدالت، اعتماد و رضایتمندی اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

مکتب فاطمی به ما می‌آموزد که منزلت انسان‌ها به قدرت، ثروت و موقعیت اجتماعی آنان وابسته نیست، بلکه در ایمان، پاکی اندیشه، صداقت در رفتار و میزان تعهدشان به حقیقت و حقوق دیگران تجلی می‌یابد.

بنابراین، ایام فاطمیه نباید صرفاً در برگزاری آیین‌های سوگواری و بازگویی مصائب آن حضرت خلاصه شود؛ بلکه شایسته است این مناسبت به فرصتی برای بازنگری در رفتارهای فردی و اجتماعی و بازگشت عملی به ارزش‌هایی تبدیل شود که حضرت زهرا (س) برای پاسداری از آن‌ها ایستادگی کردند.

فاطمیه، دعوتی به اندیشیدن، مسئولیت‌پذیری و زیستن بر مدار حق و عدالت است؛ مکتبی که پیام آن با گذر زمان نه‌تنها کم‌رنگ نمی‌شود، بلکه برای ساختن جامعه‌ای اخلاق‌مدار، عادلانه و برخوردار از کرامت انسانی، بیش از پیش ضرورت می‌یابد.

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