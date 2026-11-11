به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در دومین جلسه کارگروه توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل، فرمانداران شهرستان‌های مشگین‌شهر، پارس‌آباد، نمین و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران برگزار شد، گفت: این جلسه با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق نمونه و پروژه‌های گردشگری، شناسایی موانع و مشکلات موجود و اتخاذ تصمیم جهت تامین و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: در این جلسه مسائل و مشکلات زیرساختی ۶ پروژه گردشگری و همچنین موضوع آنتن‌دهی خطوط موبایل در مناطق مختلف گردشگری بررسی و تصمیمات لازم گرفته شد.

او تاکید کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز برای پروژه‌های مطرح شده در این جلسه در زمینه راه دسترسی، تامین آب، برق و گاز بود که براساس قانون دولت موظف به تامین این زیرساخت‌ها تا ورودی پروژه‌های سرمایه‌گذاری است و در سطح استان اتفاق نظر و همکاری لازم برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز وجود دارد.

جباری ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و توسعه تاسیسات این حوزه لازمه رونق صنعت گردشگری استان است و در این راستا نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاران هستیم که اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و مجموعه مدیریتی استان تمام تلاش خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند.

انتهای پیام/