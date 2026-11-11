به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد زرین‌فر امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: دوره آموزشی ۲۴ ساعته نقشه‌خوانی و کار با دستگاه GPS با حضور جهاندیده مدرس دوره، و دریایی‌نژاد ناظر مدیریت پژوهش، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه در عمارت دهدشتی بوشهر برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: این دوره آموزشی با حضور نیروهای معاونت میراث‌فرهنگی و مدیران و کارشناسان ادارات شهرستانی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با مباحث تخصصی نقشه‌خوانی و شیوه کار با دستگاه موقعیت‌یاب GPS آشنا شدند.

او با تأکید بر اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی تصریح کرد: ارتقای مهارت‌های فنی و تخصصی کارکنان، به‌ویژه در حوزه شناسایی، مستندسازی و ثبت موقعیت آثار و محوطه‌های تاریخی، نقش مهمی در بهبود کیفیت فعالیت‌های کارشناسی و حفاظت اصولی از میراث‌فرهنگی استان دارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی در راستای افزایش توانمندی نیروی انسانی و ارتقای سطح دانش تخصصی کارشناسان و کارکنان این اداره‌کل دنبال می‌شود.

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