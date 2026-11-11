مانور عملیاتی برای ارتقای ضریب ایمنی اماکن تاریخی کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مانور عملیاتی یگان حفاظت استان اظهار کرد: این مانور در راستای تقویت توان عملیاتی نیروهای یگان حفاظت و ارزیابی میزان آمادگی آنان برای مواجهه با شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه برگزار شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در این برنامه، سناریوهای مختلف حفاظتی از جمله مقابله با سرقت همراه با گروگان‌گیری و مهار آتش‌سوزی اجرا شد تا میزان آمادگی نیروها، سرعت عمل و نحوه واکنش آنان در موقعیت‌های اضطراری مورد سنجش قرار گیرد.

او با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه در مدیریت بحران عنوان کرد: نحوه اطلاع‌رسانی و برقراری ارتباط با نیروهای انتظامی و امدادی نیز از محورهای این مانور بود تا در صورت بروز حوادث احتمالی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وطن‌دوست با تاکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های آموزشی و عملیاتی برای نیروهای یگان حفاظت گفت: صیانت از آثار و بناهای تاریخی به‌عنوان بخشی از سرمایه‌های هویتی و فرهنگی جامعه، مسئولیتی مهم است که تحقق آن به آمادگی مستمر نیروها، آموزش تخصصی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه نیاز دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌ای مانورهای حفاظتی علاوه بر سنجش توان عملیاتی کارکنان، زمینه شناسایی نقاط ضعف، رفع کاستی‌های احتمالی و افزایش ضریب ایمنی موزه‌ها و اماکن تاریخی استان را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/