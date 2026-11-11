مرمت و ساماندهی صدها اثر تاریخی در کارگاه حفاظت و مرمت فارس

به گزارش میراث آریا، بهار محتشم روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به راه‌اندازی مجدد کارگاه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی استان فارس گفت: این کارگاه با تلاش و برنامه‌ریزی همکاران پیشین مجموعه فعالیت خود را از سر گرفت و از همان ابتدا، مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی در حوزه حفاظت و مرمت اشیای موجود در خزانه موزه پارس در دستور کار قرار گرفت.

مسئول و کارشناس ارشد آزمایشگاه و کارگاه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی- فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس افزود: در نخستین سال فعالیت، تعداد قابل توجهی از سکه‌های موجود در خزانه موزه پارس ساماندهی، پاکسازی، طبقه‌بندی و مرمت شدند. همچنین در چندین مرحله، قطعات سفالی موجود در خزانه مورد بررسی و ساماندهی قرار گرفتند و قطعات مرتبط و دارای قابلیت مرمت از یکدیگر تفکیک شدند.

محتشم با بیان اینکه عملیات حفاظت و مرمت قطعات سفالی از سال ۱۴۰۲ تاکنون در پنج فاز دنبال شده است، ادامه داد: در کنار این اقدامات، تعدادی از اشیای فلزی نیز طی سال‌های گذشته تحت عملیات حفاظت و مرمت قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به همکاری این کارگاه با موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی استان گفت: در این مدت بازدیدهای مستمری از مجموعه‌های خصوصی انجام شده و تعدادی از اشیای متعلق به این مجموعه‌ها نیز برای انجام اقدامات تخصصی حفاظت و مرمت به کارگاه منتقل شده‌اند.

مسئول و کارشناس ارشد آزمایشگاه و کارگاه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی- فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس درباره اقدامات انجام‌ شده برای اشیای موزه مردم‌شناسی فیشور نیز بیان کرد: در پایان سال ۱۴۰۴ و اوایل سال جاری، مجموعه‌ای حدود ۱۰۰ قطعه‌ای از اشیای این موزه به کارگاه منتقل شد که بخش عمده آن را آثار سفالی و تعدادی شیء سنگی و فلزی تشکیل می‌داد. این آثار پس از انتقال، تحت اقدامات حفاظتی و مرمتی قرار گرفتند و فرآیند طبقه‌بندی، ساماندهی، شماره‌گذاری و اختصاص کد اموال برای آن‌ها انجام شد.

محتشم تأکید کرد: تمامی فعالیت‌های صورت‌گرفته برای اشیا، از جمله اقدامات حفاظتی و مرمتی، در قالب شناسنامه‌های تخصصی ثبت و مستندسازی می‌شود و اطلاعات مربوط به کد اموال نیز در سامانه جامع اموال فرهنگی‌تاریخی (جام) به ثبت می‌رسد. همچنین تمامی مراحل اجرایی دارای گزارش‌ها و مستندات مربوط به خود هستند.

او با اشاره به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی کارگاه خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات اجرایی، زمینه حضور و آموزش کارآموزان دانشگاه‌های مختلف نیز فراهم شده است. این آموزش‌ها متناسب با رشته تحصیلی، درخواست کارآموزان و نیازهای مجموعه، در حوزه‌هایی همچون مرمت اشیای تاریخی و مستندسازی تزئینات معماری ارائه می‌شود.

این کارشناس حوزه مرمت ادامه داد: همچنین پژوهش‌هایی با محوریت داده‌های باستان‌شناسی در دسترس استان و نیازهای پژوهشی موجود در حال انجام است تا فعالیت‌های حفاظتی و مرمتی با پشتوانه مطالعاتی و مستندات علمی دنبال شوند.

اودر پایان با اشاره به استمرار این اقدامات در موزه‌های دولتی و خصوصی استان فارس، همکاری و همراهی سرپرست اداره امور موزه‌ها، معاونت میراث فرهنگی استان، آقای نجفی و معاونان پیشین این مجموعه را در پیشبرد فعالیت‌های کارگاه مؤثر دانست

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