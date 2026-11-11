به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با مدیران و فعالان اقامتگاه‌های بوم‌گردی کردستان اظهار کرد: این استان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری روستایی برخوردار است که بهره‌گیری مناسب از آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار، حفظ فرهنگ و هنر بومی و ارتقای معیشت مردم محلی باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی و بهبود خدمات گردشگری در روستاها افزود: استفاده از نیروهای علمی و متخصص و ارائه آموزش‌های تخصصی به فعالان این حوزه، از عوامل مهم در توسعه صنعت گردشگری و افزایش کیفیت خدمات است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با بیان اینکه بوم‌گردی تنها به معنای اسکان گردشگران در خانه‌های روستایی نیست، عنوان کرد: مدیران اقامتگاه‌ها و ساکنان روستاها باید با شناخت ظرفیت‌های منطقه، زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کنند.

وطن‌دوست یادآور شد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی باید محلی برای معرفی آداب و رسوم، فرهنگ و هنر هر منطقه باشند و شرایطی فراهم کنند تا گردشگران در کنار اقامت، از جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی بازدید کرده و تجربه‌ای نزدیک از زندگی به سبک سنتی و روستایی داشته باشند.

او اقامتگاه‌های بوم‌گردی را یکی از عوامل مهم در افزایش ماندگاری مسافران در مناطق هدف گردشگری دانست و بیان کرد: این مراکز با معرفی جاذبه‌های پیرامونی و فراهم کردن امکان تجربه زندگی روستایی، نقش مهمی در رونق گردشگری و اقتصاد جوامع محلی دارند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان همچنین بر ضرورت توجه به دسترس‌پذیری خدمات گردشگری برای افراد دارای معلولیت تاکید کرد و گفت: مناسب‌سازی فضاها و امکانات اقامتگاه‌های بوم‌گردی باید مورد توجه فعالان این حوزه قرار گیرد تا همه افراد بتوانند از خدمات و ظرفیت‌های گردشگری بهره‌مند شوند.

وطن‌دوست اظهار کرد: توسعه گردشگری روستایی در کردستان نیازمند توجه هم‌زمان به کیفیت خدمات، آموزش نیروی انسانی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی و مشارکت جوامع محلی است و تحقق این موارد می‌تواند بیش از پیش به تقویت جایگاه استان در صنعت گردشگری و رونق اقتصادی مناطق روستایی منجر شود.

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