بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان از سایت موزه بندیان درگز

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی مجتبی روزبهانی امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در بازدید از سایت موزه بندیان درگز اظهار کرد: انجام مطالعات باستان شناختی و میان فرهنگی بین دو کشور در مناطق هم جوار و به فراخور آن توسعه گردشگری نقش مهمی دارد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان با اشاره حضور و برگزاری جلسه در شهرستان درگز گفت: این جلسه با هدف بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه حمل و نقل و تجارت مرزی در شهرستان درگز برگزار شد و علاوه بر این به اهمیت درگاه‌های مرزی از جمله گمرگ لطف آباد در توسعه گردشگری شهرستان و استان نیز پرداخته شد.

همچنین محمد شیخ مدیر پایگاه میراث ملی بندیان و رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درگز در این بازدید ضمن ارائه تاریخچه مختصر محوطه تاریخی بندیان به عنوان یادمانی باشکوه تاریخی از دوران ساسانی، از تاریخ کهن شهرستان درگز اظهار کرد: این منطقه در دوران مختلف تاریخی با توجه به شواهد تاریخی و باستان شناختی از جمله کاوش‌های علمی محوطه تاریخی بندیان از اهمیت ویژه برخوردار است.

او افزود: این مجموعه‌ تاریخی در منطقه مرزی به عنوان بستری برای ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و تجاری منطقه‌ای و بین المللی حائز اهمیت است و می‌تواند میبان گردشگرانی از کشور ترکمنستان و تاجیکستان باشد.

در بازدید اختصاصی سفیر ایران در ترکمنستان از سایت موزه بندیان به همراه فرماندار شهرستان، مدیرکل گمرگ لطف آباد، مدیر پایانه مرزی و فرماندهی هنگ مرزی درگز و جمعی از مدیران اجرایی نیز حضور داشتند.

شهرستان درگز به عنوان شهری مرزی در ۲۵۰ کیلومتری مشهد در شمال خراسان رضوی قرار گرفته است، این شهرستان با توجه به بستر تاریخی و فرهنگی کهن با مجموعه‌ای پرتراکم از محوطه‌ها و استقرارهای تاریخی و پیشاتاریخی، علاوه بر اهمیتی که در توسعه گردشگری تاریخی استان دارد و زمینه مناسب برای مطالعات باستان شناختی بین فرهنگی در مقیاس بین‌المللی در منطقه آسیای میانه نیز به شمار می‌رود.

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