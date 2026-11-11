حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل موسسه موزه‌های بنیاد مستضعفین، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تاکید بر ضرورت بازتعریف ظرفیت‌های موزه‌ای ایران در عرصه دیپلماسی فرهنگی، پیشنهاد تشکیل «شورای بین‌المللی موزه‌های جهان اسلام» را به‌عنوان بستری برای همگرایی نهادی و تقویت پیوندهای فرهنگی و تمدنی کشورهای اسلامی مطرح کرد.

سلیمانی با اشاره به برخورداری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از بیش از ۶۰ نمایندگی و رایزنی فرهنگی در کشورهای مختلف جهان، این شبکه گسترده را ظرفیتی راهبردی برای توسعه تعاملات فرهنگی و معرفی نظام‌مند میراث تاریخی و تمدنی ایران دانست و اظهار کرد: موزه‌ها محل تلاقی مظاهر، نمادها و جلوه‌های یک تمدن و فرهنگ هستند و در بازنمایی هویت تاریخی، معرفی میراث و تبیین مولفه‌های فرهنگی ملت‌ها و تمدن‌ها، جایگاهی ویژه و تعیین‌کننده دارند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت روایت بین‌المللی از هویت تمدنی ایران افزود: معرفی میراث ملموس و ناملموس کشورمان در عرصه جهانی، متناسب با عمق و گستره ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ایران نیست و تا حدودی با مهجوریت مواجه شده است. از این‌رو، ضروری است با آسیب‌شناسی دقیق سازوکارهای موجود، زمینه ارائه روایتی مستند، شایسته و متناسب با عظمت تمدنی ایران فراهم شود، به‌ویژه در شرایطی که گاه تصویر ایران در برخی کشورها با عناوین و برداشت‌های نامطلوب بازنمایی می‌شود.

مدیرعامل موسسه موزه‌های بنیاد مستضعفین، توسعه همکاری با نهادهای فرهنگی بین‌المللی را یکی از الزامات ارتقای جایگاه میراث ایران در نظام ارتباطات فرهنگی جهان برشمرد و بر ضرورت گشودن فصل‌های تازه‌ای از تعامل و همکاری میان این مؤسسه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد.

سلیمانی در تشریح یکی از پیشنهادهای محوری این همکاری‌ها گفت: ایجاد «شورای بین‌المللی موزه‌های جهان اسلام» می‌تواند سنگ‌بنای شکل‌گیری وحدت رویه، انسجام سازمانی و همدلی فرهنگی میان کشورهای دوست، به‌ویژه کشورهای اسلامی باشد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز با برخورداری از شبکه گسترده ارتباطات فرهنگی خود، می‌تواند نقشی مؤثر در شکل‌گیری و پیشبرد این ابتکار ایفا کند.

وی با اشاره به تجربه شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) در تدوین و ترویج استانداردهای حرفه‌ای موزه‌داری تصریح کرد: در حوزه تمدنی اسلام، ساختاری مشابه که بتواند چارچوب‌ها، استانداردها و پروتکل‌های مشخصی را برای فعالیت‌های موزه‌ای تعریف و زمینه هماهنگی و تعامل میان موزه‌های کشورهای اسلامی را فراهم کند، وجود ندارد. شکل‌گیری این شورا می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای پاسخ‌گویی به این نیاز و ایجاد یک چارچوب همکاری تخصصی و پایدار باشد.

مدیرعامل موسسه موزه‌های بنیاد مستضعفین همچنین از پیش‌بینی تشکیل کارگروه اجرایی این پیشنهاد در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خبر داد و گفت: قرار است این کارگروه با هدف بررسی ابعاد مختلف طرح و آغاز فرایند اجرایی آن تشکیل شود.

سلیمانی با تاکید بر اینکه همکاری‌های بین‌المللی موزه‌ای نیازمند ساختار، برنامه و سازوکار مشخص است، خاطرنشان کرد: نظام‌مند کردن این تعاملات و تعریف فرایندهای روشن برای فعالیت‌های مشترک می‌تواند اثربخشی همکاری‌های فرهنگی را افزایش دهد و زمینه معرفی شایسته میراث غنی ایران اسلامی به مخاطبان و بازدیدکنندگان خارجی را بیش از پیش فراهم کند.

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