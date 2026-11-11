به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید سلیمی امروز چهارشنبه 20 آبان ماه 1405 با اعلام این خبر گفت: کمیسیون استانی بررسی طرح‌های کارفرمایی تبصره ۱۵ تسهیلات قرض‌الحسنه با هدف حمایت از کسب‌وکارهای بزرگ و توسعه ظرفیت‌های تولیدی صنایع‌دستی، در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به رویکرد حمایتی تبصره ۱۵ در زمینه طرح‌های کارفرمایی اظهار کرد: در شیوه‌نامه اجرایی این تسهیلات، تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از کارگاه‌های بزرگ، کسب‌وکارهای دارای ظرفیت اشتغال‌زایی و طرح‌هایی با اهداف توسعه‌ای و اثرگذاری اقتصادی تأکید شده است؛ ازاین‌رو تلاش کردیم طرح‌هایی را در اولویت بررسی قرار دهیم که بتوانند نقش مؤثری در توسعه ساختار تولید و تقویت اقتصاد صنایع‌دستی استان ایفا کنند.

سلیمی افزود: در این کمیسیون، طرح‌هایی با محوریت توسعه خانه‌های صنایع‌دستی، ایجاد پلتفرم های دیجیتال، ایجاد و توسعه کارگاه‌های بزرگ و همچنین تقویت زنجیره ارزش رشته خاتم و دست‌بافته‌های عشایری مورد بررسی قرار گرفت که تمامی طرح‌های مطرح‌شده با اتفاق نظر اعضای کمیسیون به تصویب رسید.

او با اشاره به مراحل بعدی اجرای این طرح‌ها بیان کرد: بانک‌های عامل موظف شده‌اند حداکثر ظرف یک هفته، صلاحیت مالی و فنی متقاضیان را بررسی کنند تا روند رسیدگی و بهره‌مندی طرح‌های واجد شرایط از تسهیلات با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون صنایع‌دستی استان فارس همچنین از تداوم شناسایی و ثبت‌نام متقاضیان طرح‌های کارفرمایی خبر داد و تأکید کرد: این فرآیند با هدف جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش توان تولیدی فعالان این حوزه ادامه خواهد داشت.

سلیمی ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره ۱۵، زمینه توسعه واقعی صنایع‌دستی فارس در دو عرصه تولید و عرضه فراهم شود و شاهد تقویت کارگاه‌ها، تکمیل زنجیره‌های ارزش و رونق کسب‌وکارهای صنایع‌دستی در استان باشیم.

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